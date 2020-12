Fonseca sogna il Papu per mettere il turbo all’attacco giallorosso

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Le idee di Fonseca per gennaio sono chiare, scrive oggi La Repubblica (F. Ferrazza): un attaccante esterno e un terzino destro. E’ più complicato invece capire il livello dei giocatori che i Friedkin riusciranno a mettere a disposizione.

Il passivo di bilancio è di quelli pesanti e Pinto è costretto a tardare il suo arrivo per il Covid. Elementi che vietano di fare sogni in grande a breve termine. La Roma è prigioniera di ingaggi fuori mercato di giocatori che non rientrano nel progetto tecnico.

Per l’attacco i sogni sarebbero El Shaarawy e “El Papu” Gomez. Per entrambi, oltre alle difficoltà di trovare un accordo con i rispettivi club, c’è il nodo dell’ingaggio che chiedono i giocatori stessi. L’arrivo di un esterno d’attacco vorrebbe dire bocciare Carles Perez. Piace molto Bernard dell’Everton che è stato già allenato da Fonseca.

Sulla fascia destra un arrivo è legato alla partenza di uno tra Peres e Santon. I nomi che si fanno sono quelli di Reynolds, Soppy e Omeragic. Uno degli obiettivi all’inizio del 2021 sarà quello di rinnovare il contratto a Lorenzo Pellegrini. Verrà tolta la clausola da 30 milioni.

Fonte: La Repubblica