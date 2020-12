Sky Sport: “Si complica l’arrivo di El Shaarawy alla Roma. Ecco perchè…”

AS ROMA NEWS – Oggi quasi tutti i quotidiani tornano a parlare di Stephan El Shaarawy molto vicino alla Roma in vista del prossimo mercato invernale. Sembra però avere notizie molto diverse Sky Sport, che in questi minuti è tornata sulla trattativa che riguarda il Faraone.

Stando a quanto riferisce l’emittente satellitare, il ritorno a Trigoria dell’attaccante azzurro si sta complicando. Il motivo è legato alle frizioni tra la Roma e lo Shangai Shenua sulle modalità dell’eventuale trasferimento del giocatore alla corte di Paulo Fonseca.

I giallorossi vorrebbero infatti un prestito secco fino a giugno, mentre i cinesi preferirebbero monetizzare la cessione di El Shaarawy. La trattativa, conclude Sky Sport, rischia di diventare lunga e tortuosa.

Fonte: Sky Sport