Roma, a volte ritornano: due ex in entrata per gennaio

AS ROMA CALCIOMERCATO – Due attaccanti, due ex giallorossi potrebbero presto fare ritorno a Trigoria. “Roma, El Shaarawy e Scamacca: i rinforzi per gennaio”, titola il Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) nell’edizione on line di oggi.

Il Faraone è quello più vicino al ritorno nella Capitale: a 28 anni, nella stagione dell’Europeo, l’attaccante non vuole restare lontano dal calcio che conta. A Fonseca piace e aggiungerebbe soluzioni offensive alla squadra. Potrebbe alternarsi con Mkhitaryan o lo stesso Pedro, in attesa del ritorno di Zaniolo.

Ma presto anche un altro ex giallorosso potrebbe fare ritorno a Trigoria, scrive il quotidiano: si tratta di Gianluca Scamacca, 21 anni, centravanti del Sassuolo in prestito al Genoa. “Il giocatore farebbe carte false per tornare alla Roma”, ha detto oggi il giornalista del Corriere dello Sport in radio. Può essere l’erede di Edin Dzeko al centro dell’attacco giallorosso.

Fonte: Corriere dello Sport