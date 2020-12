“ON AIR!” – D’UBALDO: “Scamacca farebbe carte false per tornare alla Roma”, ORSI: “Fonseca? Dovrebbe andarsene visto come l’hanno trattato”, GALOPEIRA: “Tiago Pinto non è arrivato e già lo hanno ammazzato”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “La nuova filosofia dei Friedkin sulle commissioni agli agenti proprio nuova non è. Uno dei tanti nomi che si fanno mi intriga moltissimo, ed è Scamacca… Lo dice il Corriere dello Sport? Ah, allora avrei soprasseduto. Magari fosse vero, ma se c’è il Milan dietro costa già un bel po’ di soldi… Pinto nell’articolo di ieri de La Repubblica viene ammazzato perchè viene scritto che nessun direttore sportivo di tutto il mondo conosce. Neanche è arrivato e già lo descrivono così. Lo hanno ammazzato…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “I giornali scrivono che i 18 milioni che servono per Milik sono troppi per la Roma. Se fosse vero, stiamo messi male male. Questo però è quello che dicono i giornali, i Friedkin non hanno mai detto nulla… Poi non riusciamo a mandare via Pastore, è incredibile…”

Marco Juric (Rete Sport): “Le prossime quattro partite ci diranno quali sono le ambizioni della Roma quest’anno. A oggi o diciamo che il discorso scudetto è riservato solo alle prime due, e cioè Milan e Inter, oppure dobbiamo per forza di cose considerare anche la Roma, che è terza…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – podcast): “Quest’anno la Roma si trova in una situazione simile a quella dell’anno scorso, poi a gennaio ci fu un crollo. L’errore da non rifare è approcciarsi agli avversari con la superbia di sentirsi più forte, perchè non sa gestire quel tipo di emozioni. La Roma ha ancora dei blockout, e se li vai a studiare non sono altro che figli di una mentalità di giocatori che si fanno prendere dal panico non appena viene a mancare qualche certezza. E’ questo il problema fondamentale, e Fonseca deve tranquillizzare i giocatori con un pò di autostima in più…”

Guido D’Ubaldo (Radio Radio): “Scamcca farebbe carte false per tornare alla Roma, ma si parla di un affare per giugno. A gennaio invece può tornare El Shaarawy, in prestito con diritto di riscatto. Ma deve uscire Perez, altrimenti si carica troppo il monte ingaggi. Hysaj? Sarebbe un’ottima operazione nel rapporto qualità-prezzo, si può prendere a parametro zero. Ma a me risulta che siano più avanti dei club stranieri…Fonseca ha una clausola sul contratto che, se dovesse raggiungere la qualificazione in Champions, sarebbe automaticamente rinnovato. Se la Roma rimanesse fuori dalla Champions sicuramente si cambierebbe allenatore. Penso che la Roma abbia fatto già dei sondaggi per un’eventuale alternativa tecnica…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Io fossi in Fonseca lascerei baracca e burattini e me ne andrei. E’ sempre stato trattato malissimo. Lui l’anno scorso è arrivato quinto, mica ultimo, e ora sta facendo benissimo eppure è sempre in discussione. Lui invece si è adattato, poi fa errori come tutti, ma la Roma non doveva mica vincere lo scudetto. Per me è un allenatore da Roma, sta facendo bene, sta facendo meglio anche dell’Inter di Conte secondo me. El Shaarawy? Lui può fare benissimo il quinto di centrocampo, a tutta fascia. Giocatore duttile, può giocare anche dietro Dzeko. Giocatore forte se sta bene con la testa, sarebbe un ottimo acquisto…”

Furio Focolari (Radio Radio): “In pochissimi davamo la Roma tra le prime quattro, così come il Milan che ormai difficilmente la terrai fuori. Scamacca alla Roma? Strano che il Genoa si libera di lui, visto come sta messo in classifica. Però è un attaccante molto forte, che ancora non ha espresso il suo potenziale… El Shaarawy è ancora un giocatore importante, lo ha dimostrato in Nazionale. Se si riesce a prendere in un certo modo, va preso. Su Hysaj invece non sono d’accordo: la Roma deve fare la Roma, e non prendere gli scarti del Napoli…Fonseca sta facendo bene. Sta dimostrando molto: ha cambiato modulo, ha spostato giocatori. Adesso è terzo in classifica. L’obiettivo della Roma è la Champions League, non lo scudetto. Se la Roma vince tutte le partite con le piccole e perde tutte quelle con le grandi, ci può arrivare. La Champions è a 70 punti…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “El Shaarawy è un ottimo giocatore, può ancora dare molto. E’ un giocatore di qualità, a me piace…”

