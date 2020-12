Colpo di scena Pastore: niente rescissione, da domani torna in gruppo

NOTIZIE AS ROMA – Colpo di scena: Javier Pastore è pronto a tornare in gruppo, a disposizione di mister Fonseca. Forse già da domani. Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli).

Nei mesi scorsi si era parlato di una possibile rescissione del suo contratto, ma al momento non esiste questa possibilità. Resta probabile invece un addio la prossima estate. Prima però l’argentino ha bisogno di giocare e la Roma è dello stesso avviso, non fosse altro per non svalutare un capitale.

Lui a Roma sta benissimo, ha da poco lasciato la casa in centro per trasferirsi in una vicino alla scuola internazionale dei figli, con i compagni ha un rapporto d’oro, soprattutto con gli spagnoli che sono spesso ospiti da lui, e anche la moglie (beneficenza compresa) è completamente inserita.

Fonte: Gazzetta dello Sport