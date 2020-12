Fonseca si impunta: priorità all’attaccante. Offerto Gomez: la richiesta è 10 milioni

AS ROMA CALCIOMERCATO – Priorità massima all’attaccante. Fonseca, per così dire, si impunta: per l’allenatore giallorosso la priorità resta un rinforzo per l’attacco, e non il terzino destro. Lo rivela l’edizione odierna de Il Messaggero (U. Trani).

Il club giallorosso punta ancora, come in estate, sull’ex El Shaarawy, pronto a lasciare la Cina per mettersi a disposizione di Mancini per l’Europeo e soprattutto a ridursi drasticamente lo stipendio. Allo Shanghai Shenhua guadagna 14 milioni a stagione per tre anni, qui ripartirebbe da 2,5 milioni più bonus, anche perché il governo cinese si appresta a varare la legge che l’ingaggio dei calciatori non potrà essere superiore ai 3 milioni lordi. Lo Shanghai, pretendendo 2 milioni per il prestito fino al 30 giugno, fece saltare la trattativa.

L’alternativa al Faraone è Bernard Duarte, jolly offensivo dell’Everton. Il club inglese lo prese a costo zero dallo Shakhtar allenato dal portoghese, ma in Premier ha avuto poco spazio: quest’anno solo 4 presenze e 207 in Premier. L’unica rete allo United nel ko del 7 novembre. È, invece, più centravanti che esterno Yaremchuck del Gent, 25 anni.

Ma nella lista dei possibili rinforzi va iscritto di diritto anche il Papu Gomez: il giocatore infatti è stato offerto alla Roma. L’argentino ha infatti lo stesso agente di Bryan Cristante e Gianluca Mancini. L’Atalanta chiede però 10 milioni, una cifra importante per un calciatore di quasi 33 anni.

