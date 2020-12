El Shaarawy, Yaremchuk o Bernard: così la Roma va a caccia di gol

AS ROMA NEWS – “La Roma va a caccia di gol“, titola l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), che rivela le strategie di mercato dei giallorossi per il prossimo gennaio, quando potrebbe esserci qualche novità importante in attacco.

Fonseca gradirebbe avere un attaccante e il club è pronto ad accontentarlo, ma ormai sembra che la condizione necessaria e sufficiente per acquistare un rinforzo per il reparto avanzato sia quella di cedere (probabilmente in prestito) lo spagnolo Carles Perez, che altrimenti avrebbe ancora meno spazio di quanto non ne abbia adesso.

Sono tre i nomi che la Roma sta monitorando per l’attacco in vista di gennaio: il ritorno di El Shaarawy, 28 anni, dallo Shanghay Shenua, il blitz in Belgio per avere Roman Yaremchuk, 25 anni, ex Dinamo Kiev (e quindi ben conosciuto da Fonseca) e ora al Gent, con il contratto in scadenza nel 2023, e infine la chance di portare a Trigoria il brasiliano Bernard, 28 anni, dell’Everton, col contratto in scadenza nel 2022, e che è stato già agli ordini dell’allenatore portoghese allo Shakhtar Donetsk.

