Il segreto di Paulo Fonseca: terzo posto raggiunto rivoluzionando sé stesso

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ama le scarpe di classe, ma ha digerito anche la (poca) classe di chi le scarpe voleva fargliele. A settembre, chiunque passasse per Trigoria, assicurava che il destino di Paulo Fonseca, con l’avvento della nuova proprietà, fosse segnato. Lo scrive l’edizione odierna de La Repubblica (M. Pinci).

Ma c’è qualcuno che alla vulgata non ha credo mai. Chi? Proprio Fonseca. La vera domanda però è: come ha fatto Fonseca a sopravvivere a quel vento che soffiava su di lui? Intanto, ha saputo recuperare il rapporto col leader della Roma: Edin Dzeko. La moglie, Katerina Ostroushko, non ha mai smesso di studiare italiano, quasi tutti i giorni, con un’insegnate personale. Con una convinzione, la stessa del marito: l’Italia sarà la loro casa ancora a lungo.

Fonseca dei giocatori non è amico, ma ci parla: se la Roma è arrivata a Natale terza è anche grazie alla svolta del modulo, quel 3-4-1-2 nato un confronto serrato con la squadra. Lo ha ammesso lui stesso, che a differenza di altri ha saputo cogliere i segnali e cambiare: “Quello che facciamo non è l’idea che avevo inizialmente, mi sono evoluto“, ha spiegato un mese fa.

Fonte: La Repubblica