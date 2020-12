Spinazzola, niente Samp: Calafiori spera. In porta tocca a Pau Lopez

NOTIZIE AS ROMA – Leonardo Spinazzola non ce la fa. L’infortunio al flessore sembra essere più rognoso del previsto, e contro la Sampdoria, gara in programma il prossimo 3 gennaio, il calciatore non sarà in campo.

Una brutta perdita per Fonseca, che ha nel suo terzino una delle armi più affilate della Roma. Se contro il Cagliari l’allenatore aveva preferito schierare Bruno Peres come terzino sinistro, ora Riccardo Calafiori, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora), spinge per avere un’occasione dal primo minuto.

Non ce la fa nemmeno Mirante, racconta oggi il Corriere della Sera (G. Piacentini): il portiere aveva accusato un problema muscolare nel corso del match contro i sardi e non recupererà per Roma-Sampdoria. Al suo posto dunque ci sarà Pau Lopez.

Fonti: Il Tempo / Corriere della Sera