Fonseca sorride: dietro a Dzeko tanti tris diversi

NOTIZIE ROMA CALCIO – Il calendario che si va profilando (un match ogni 3 giorni) non ammetterà pause. Tuttavia, dovendo vincere più partite possibili per annullare il gap in classifica con l’Atalanta, Fonseca non può di certo lamentarsi. La rosa a disposizione è ampia. Soprattutto nel reparto offensivo.

I calciatori da ruotare nel tridente del 4-2-3-1 dietro Dzeko, considerando prima o poi anche Zaniolo, sono quasi tre per ruolo (8): l’ex interista, Pellegrini, Mkhitaryan, Pastore, Under, Perez, Kluivert e Perotti. Un tridente per ogni occasione, per ogni avversario, da cambiare a gara in corso o ruotare in un inevitabile turn over.

Ce n’è per tutti i gusti. Da quello più equilibrato (e probabilmente più forte negli interpreti) con Zaniolo-Pellegrini-Mkhitaryan a quello più prolifico (Zaniolo-Mkhitaryan-Kluivert, in tre 14 reti). Dal trio tecnico (Mkhitaryan-Pastore-Perotti) al più offensivo (Under-Mkhitaryan-Kluivert), passando per quello inedito e dinamico (Under-Perez-Kluivert) fino ad arrivare a quello più “esperto” (Mkhitaryan-Pellegrini-Perotti) capace in determinate situazioni di gioco di leggere meglio la gara.

(Il Messaggero, S. Carina)