Roma, piace il difensore del Mainz Moussa Niakhatè

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La Roma si deve rinforzare in difesa e starebbe pensando al centrale del Mainz, Moussa Niakhatè. Lo scrive l’edizione odierna de La Repubblica (F. Ferrazza).

Il giocatore ha 24 anni, è cresciuto nelle giovanili del Valenciennes e dopo l’esperienza al Metz ha deciso di trasferirsi in Germania.

La scorsa stagione ha raccolto 33 presenze in Bundesliga e in questa era già a 24 prima dello stop per il Coronavirus. Il costo si aggira sugli 11 milioni di euro.

Fonte: La Repubblica