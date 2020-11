Fonseca spinge per Josè Boto: sa costruire le squadre ed è un grande esperto di calcio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Fonseca caldeggia la candidatura di Josè Boto, dirigente portoghese con cui ha lavorato allo Shakhtar Donetsk e che gradirebbe riavere anche alla Roma, a caccia ormai da settimane di un nuovo direttore sportivo. Lo rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli).

E se il nome di Sartori metterebbe d’accordo tutti a Roma, un po’ meno lo farebbe quello di Boto che però è stato già incontrato dalla proprietà giallorossa: confermati i colloqui inglesi e svizzeri con il talent scout portoghese.

Fonseca, dunque, spinge per Boto sapendo che ha le caratteristiche che i Friedkin cercano nel nuovo responsabile di tutta l’area sportiva: sa costruire le squadre ma, soprattutto, è un grande esperto di calcio. Per quasi un decennio ha lavorato al Benfica e nella sua carriera ha scovato gente come Oblak, Di Maria, David Luiz e Witsel, non proprio gli ultimi arrivati.

Fonte: Gazzetta dello Sport