Fonseca stoppa lo scambio Under-Suso

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – No allo scambio Under-Suso. Fonseca è stato netto, bloccando sul nascere ogni possibile trattativa tra Roma e Milan. Lo rivela il giornalista de La Stampa, Matteo De Santis.

Intermediari infatti erano al lavoro per intavolare questo affare tra giallorossi e rossoneri, ed era possibile che nei discorsi sarebbero finiti anche Fazio (che piaceva al Milan) e altri giocatori.

Ma il parere negativo di Fonseca, che si confronta quotidianamente con il ds Petrachi per quanto riguarda le strategie di mercato, ha stoppato ogni discorso in merito.

Intermediari hanno propostp scambio #Suso – #Under tra #ACMilan e #ASRoma, forse con #Fazio e altri giocatori in mezzo : no di #Fonseca all’operazione. #Calciomercato

— Matteo De Santis (@matteodesant) January 10, 2020