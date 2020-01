“ON AIR!” – ROSSI: “Andare o no in Champions farebbe tutta la differenza del mondo”, TRANI: “Alla Roma serve un attaccante che non si fila i compagni”, ANGELONI: “Cetin a destra su Ronaldo? Sarebbe un brutto segnale”

RADIO ROMANE, IL VIAGGIO NELL’ETERE – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Mi dicono che si sia provato di nuovo a fare uno scambio Fazio-Under con Suso, ma non se ne farà nulla… Il centrocampo della Juve è di tanta qualità, ma c’è poca sostanza… Leggendo la formazione dei bianconeri, mi sembra chiaro che non è più una Juve al di sopra di tutti…leggetevi la formazione e pensateci…forse è la Juve meno forte degli ultimi otto anni. Mi dà l’idea che te la puoi giocare…”

Ugo Trani (Rete Sport): “Io ero contento che Dzeko fosse rimasto, ma perchè sapevo cosa passava il convento…qui rischiava di non arrivare nemmeno Higuain se andava via Edin. Io lo avrei preso Higuain, giocatore che sarebbe potuto essere utile alla Roma a livello di gol. Altrimenti sai che giocatore avrei preso? Icardi… Tu devi prendere uno che gli altri giocatori non se li fila, devi solo dargli la palla…Te non hai un regista, ma hai giocatori come Pellegrini, Zaniolo, ma anche lo stesso Perotti, che sanno darti la palla, e lì davanti ti serve Icardi! Serve uno che la butta dentro!…”

Giovanni Cervone (Rete Sport): “Un nome per la Roma? Io penso che loro un calciatore su cui sottotraccia stanno lavorando lo abbiano individuato…non penso che ogni settimana si cambi obiettivo… Chi prenderei io? Giroud… Poi bisogna capire quanto si può spendere e fino a dove si può spingere… Calciatori ce ne sono a bizzeffe, ma devi avere il portafoglio pieno… La Roma contro la Juve se la deve giocare, poi se va male pazienza…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma mi sembra pronta per la partita di domenica, ha recuperato Zaniolo… Loro forse non avranno Higuain… La partita si preannuncia bella, speriamo che la Roma non sia quella vista col Toro, che abbiano ecceduto nelle libagioni durante la pausa di Natale, e di ritrovarla bella pronta… Sarebbe comunque una partita difficile, ma ci potremmo divertire…”

David Rossi (Roma Radio): “Ho sentito qualcuno dire: “Eh ma se la Lazio batte il Napoli, sarebbe meglio che la Juve vincesse per non far avvicinare quelli…”. Così partiamo male, io non sono intenzionato a farmi condizionare… Mancano 60 punti alla fine del campionato, roba che se la Roma le vince tutte, vince anche lo scudetto… Io direi che è un po’ prematuro fare certi discorsi…Se dobbiamo cercare di parlare obiettivamente, io non credo che loro scoppieranno, molto probabilmente arriveranno tra le prime quattro, e considerando che l’anno scorso erano arrivati ottavi sarà un grande miglioramento. La Roma con la Juve deve giocare alla morte, deve raggiungere la Champions e questo obiettivo farebbe tutta la differenza del mondo per mantenere e aumentare la competitività…. Poi quello che fanno gli altri, è un problema loro…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Io sulla fascia destra metterei Cetin…più che altro perchè serve un terzino più fisico, strutturato… Zaniolo da quella parte gli darebbe una mano… Se gioca Florenzi, poi fa il terzino bloccato…e se deve essere bloccato, allora tanto vale metterci un difensore…”

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “Higuain sarebbe stata un’ottima scelta, ma visto che non gradiva venire a Roma, secondo me tenere Dzeko e motivarlo, non potendo fare altro, è stata la scelta migliore. Ora però bisogna pensare a un giocatore che tra uno o due anni possa sostituirlo, e lì devi essere bravo a trovarlo…Cetin terzino destro su Ronaldo? Ma io non metterei un giocatore fisso su di lui… Se metti Cetin lì che segnale è? Sarebbe un segnale di debolezza…Se metti un uomo per pensare a Ronaldo, è finita, t’ammazza… Cetin per me è un buonissimo giocatore, ma io farei giocare Florenzi a destra…e non perchè l’anno scorso si sono beccati, ma perchè secondo me in questa situazione non puoi non far giocare Florenzi, altre scelte creerebbero scompensi…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Non credo affatto alla Lazio per la lotta scudetto, la vera avversaria della Juventus è l’Inter. Per me la Juve resta la favorita, ma non posso trascurare il grande lavoro fatto da Conte. Se avrei preso Cutrone alla Roma? Ho sempre apprezzato il suo spirito, ma non basta quello…per me non è un grande giocatore, è un ragazzo interessante che può fare una buona carriera…”

Franco Melli (Radio Radio): “Le soluzione offensive della Roma non possono destabilizzare la difesa juventina… Partita molto difficile per i giallorossi e il match non ha più il fascino dello scontro al vertice… La Roma è una squadra difficilmente catalogabile che ancora non si è stabilizzata su livelli importanti, può scivolare quando meno te lo aspetti. Fonseca mi sembra un ottimo allenatore ma gli manca ancora la grande impresa, se vincesse 3-0 contro la Juve si potrebbe inquadrarlo meglio. Quando meno te lo aspetti sbaglia la partita…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma sta facendo meglio di ciò che ci si aspettava. Deve giocare in un certo modo e credo sia capace di farlo. Fonseca allena una Roma piena di problemi, con giocatori presi in prestito e valorizzati. Bisogna aspettare una partita contro una grande squadra per valutarlo meglio, ma il giudizio su di lui rimane positivo…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Nella Roma, se rimane Florenzi contro Cristiano Ronaldo, si confermerà la formazione contro il Torino…non credo che sia l’influenza a continuare a tenere fuori Spinazzola. La partita è meno squilibrata di quanto si possa pensare…. Se Zaniolo dovesse stare bene, potrebbe dare fastidio ad Alex Sandro. Mi piace che Fonseca abbia cambiato in corsa nel momento di difficoltà, ma adesso il gioco della Roma lo conoscono tutti e bisogna variare…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La sconfitta col Torino ha deluso l’ambiente romanista che si aspettava una squadra sulla scia delle prime tre. Ci vorrà una grande Roma. Una squadra che non deve concedere spazi, attenta, corta e capace di sfruttare le occasioni che si creano. Ha le qualità che possono mettere in difficoltà la Juve…”

(Continua…)

Redazione GR.net