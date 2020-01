Roma, Friedkin già pensa al derby

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dan Friedkin spera di riuscire a chiudere l’affare con Pallotta entro la fine di gennaio, magari entro il 26, giorno in cui si giocherà il derby contro la Lazio.

Il magnate texano infatti ha deciso di tornare a Roma solo a trattativa conclusa, e quale esordio migliore ci potrebbe essere se non quello per la stracittadina contro la Lazio. Sarà quindi possibile vedere Dan Friedkin sugli spalti dell’Olimpico per il derby.

La trattativa per rilevare la maggioranza del pacchetto della Roma procede spedita e senza intoppi: Friedkin, scrive oggi il Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo), ha detto a persone di sua fiducia, vicine al dossier del passaggio di proprietà della Roma, che tutto procede per il verso giusto e che presto tornerà in Italia.

Il derby contro la Lazio può essere l’occasione giusta per esordire. Se l’affare dovesse invece richiedere altro tempo, l’arrivo di Friedkin a Roma sarebbe rimandato ai primi di febbraio.

Fonte: Corriere dello Sport