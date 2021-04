FONSECA: “Buono l’atteggiamento della squadra, giocando così possiamo vincerne tante. Ancora in lotta per il quarto posto”

AS ROMA NEWS – Mister Paulo Fonseca commenta a caldo il risultato di Sassuolo-Roma, partita che si è appena giocata al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle varie emittenti televisive.

Eravate riusciti a raddrizzarla anche col cambio di sistema. Manca continuità? L’approccio nel primo e secondo tempo non è stato da Roma.

Dal punto di vista strategico abbiamo fatto bene. È stata una partita aperta, con possibilità per le due squadre. Non siamo entrati bene ma poi ci siamo sistemati. Il Sassuolo vuole avere sempre l’iniziativa e l’ha avuta, ma abbiamo creato situazioni. Non mi aspettavo di subire il gol del Sassuolo, ma è anche merito loro. A volte succede. Per come hanno fatto il secondo gol è merito loro.

La zona Champions si allontana. Era l’ultimo treno?

No, no, continuiamo a lottare. Ora pensiamo all’Europa League.

La partita?

“Abbiamo avuto un buon atteggiamento, ora testa all’Ajax”.

Cosa ha detto a Pairetto che non ha fatto battere la punizione alla fine?

“Ha arbitrato molto bene, ci dispiace non aver avuto l’opportunità di batterla”.

Roma più adatta all’Europa che al campionato? Scelte in vista dell’Ajax?

Intanto vediamo se recupererà Smalling, oggi ho scelto la miglior squadra per questa partita. Abbiamo molti problemi, ma non ho pensato all’Ajax. Smalling sta recuperando bene, mi aspetto di averlo contro l’Ajax.

Tanti gol subiti nelle ultime gare?

Abbiamo subìto due gol a partita ultimamente, il Sassuolo ha avuto merito nel segnare il raddoppio. Quando stiamo vincendo, dobbiamo difendere meglio.

Vi riscatterete in Europa League?

Sarà una partita difficile, l’Ajax è molto forte.

Peccato per il pareggio, la sua analisi?

Penso che non siamo entrati bene nei primi 15′, poi abbiamo trovato equilibrio e fatto gol. Nel secondo tempo abbiamo controllato meglio i loro attacchi e la prima fase di costruzione. Abbiamo segnato e avuto altre opportunità, poi quando non ce lo aspettavamo abbiamo preso gol per merito del Sassuolo. Potevamo vincere, ma la squadra è stata con un buon atteggiamento e strategicamente si è comportata bene. Giocando così penso che potremo vincere più partite.

Avete subìto gol quando non ve lo aspettavate…

Non me lo aspettavo, stavamo controllando la partita. Poi dopo il gol non abbiamo avuto tempo di recuperare.

Ha cambiato il corso, si è messo a 4. E’ una soluzione in più…

Il sistema non è importante, noi iniziamo con 5 poi quando difendiamo siamo 4-4-2 molte volte. I giocatori hanno capito bene questo, in attacco abbiamo sempre le stesse intenzioni e abbiamo creato situazioni per fare gol. Anche il Sassuolo ha avuto occasioni. E’ stata una partita con molte opportunità, è pesante non vincere questa partita.

La Roma è l’unica squadra italiana in Europa, c’è grande responsabilità?

Grande responsabilità, ma noi la vogliamo. Sarà molto difficile, l’Ajax è fortissima ma noi crediamo in noi. Iniziamo a preparare la partita e vogliamo lottare per passare il turno.