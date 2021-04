Il crollo della Roma: dal terzo al settimo posto nel giro di un mese. Ma Fonseca…

AS ROMA NEWS – Undici punti nelle ultime sette partite. La media della Roma in questo ultimo mese è più da zona salvezza che da lotta Champions. E così la squadra di Fonseca è passata dal terzo posto al settimo, occupato attualmente dai giallorossi. Se il campionato terminasse oggi, la Roma sarebbe addirittura fuori dall’Europa League.

Un disastro. Eppure Fonseca trasuda ottimismo da tutti i pori. L’allenatore si è presentato ai microfoni delle tv piuttosto soddisfatto della prestazione dei suoi. Nonostante la positività del tecnico, che crede ancora al quarto posto, la classifica è impietosa: se la Lazio dovesse battere il Torino nel recupero del match rinviato, la Roma si troverebbe addirittura a 4 punti dal sesto posto.

Un problema nella squadra c’è, ed è lampante: la Roma ha fatto un punto nelle ultime tre partite, giocando male e incassando sei gol. Il fatto di voler puntare tutto sull’Europa League e mollare il campionato a inizio aprile è un grandissimo rischio. Perchè per salvare la stagione non basterà battere l’Ajax, compito già difficilissimo: servirà superare anche Manchester United e l’eventuale finalista. Un mezzo miracolo per una Roma che in stagione non ha mai battuto una big.

Giallorossi.net – A. Fiorini