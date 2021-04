SASSUOLO-ROMA 2-2, Il Tempo: “Questa squadra non va da nessuna parte”, La Repubblica: “Finiti nel baratro”, Il Romanista: “E’ una via crucis”

AS ROMA NEWS – La Roma stecca anche a Sassuolo. Una prestazione deludente contro un avversario ancor più falcidiato dei giallorossi dalle assenze. Il quarto posto diventa ormai una chimera, e la piazza comincia a ribollire.

L’involuzione della Roma, almeno in campionato, è evidente, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (U. Trani): la famiglia Friedkin registra e tiene in sospeso Fonseca. Che, a 9 tappe dal traguardo, si deve concentrare esclusivamente sull’Europa League. Solo vincendola resterà a Trigoria. Perché l’andamento lento non è più accettabile dalla nuova proprietà.

“La Roma dice addio a un piazzamento in Champions e precipita in un baratro: è al 7° posto, dove chiuse il primo campionato della gestione americana“, scrive La Repubblica (M. Pinci). Il passo del gambero di Paulo Fonseca è iniziato con il ritorno delle coppe a febbraio: parlando con i giornali portoghesi, prima di affrontare il Braga, ricordò spocchioso che “a inizio stagione ci davano tutti tra il 6° e il 7° posto, invece siamo terzi”. Un peccato di hybris che sta espiando a un prezzo altissimo. Precipitato proprio dove voleva la più malevola delle previsioni.

“Una via crucis”, titola Il Romanista. La squadra è passata dal quarto al settimo posto in tre partite. Altro che Champions, la squadra al momento giocherebbe la Conference League, la Serie C d’Europa. E più che il risultato, a non essere giustificabile è l’atteggiamento della squadra.

“La Roma a Reggio Emilia si butta via”, è il pensiero de Il Tempo (T. Carmellini), e col pari di ieri si chiama definitivamente fuori dalla corsa Champions. Otto punti in sette partite taglierebbero le gambe a chiunque. Troppi i punti di distacco, ma soprattutto troppe le squadre che ha davanti ritrovandosi al momento settima in classifica. “Questa Roma non può andare da nessuna parte, figurarsi se può ambire alla Champions“, l’amara conclusione del quotidiano.

Fonti: Il Tempo