Fonseca sorprende tutti a fine gara: bluff o testa altrove? A Trigoria è rimasto solo Pinto a difenderlo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il punticino misero di Sassuolo rimette in discussione Paulo Fonseca, che finisce nel mirino dei tifosi ma anche della critica. Oggi i giornali sono poco lusinghieri con il portoghese e parlano di lui come un uomo solo dentro Trigoria.

Al suo fianco, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero, è rimasto solo Tiago Pinto: il gm difende ancora la posizione di Fonseca, e se fosse per lui sarebbe confermato alla guida della Roma anche il prossimo anno. Di diverso avviso i Friedkin: solo la vittoria dell’Europa League potrebbe salvarlo.

Ma anche l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini), non ci va leggero con Fonseca e le parole pronunciate dall’allenatore al termine del match di Sassuolo: “C’è da sperare che sia un bluff. Oppure è semplicemente finita la sua voglia di lottare, sentendosi ormai condannato all’addio“, scrive il quotidiano. “Ma ascoltare Paulo Fonseca dire che «la Roma ha fatto una buona partita» lascia quantomeno perplessi”.

Sempre Il Tempo (T. Carmellini) insiste nell’affondo: “Inspiegabile il suo ottimismo a fine gara, quando quasi col sorriso racconta un’altra partita: forse è già con la testa altrove“.

