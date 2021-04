Koopmeiners: “La Roma? C’è interesse da diverse parti, è bello essere apprezzati”

AS ROMA CALCIOMERCATO – Si torna a parlare di Teun Koopmeiners, centrocampista 23enne di nazionalità olandese, in forza all’AZ Alkmaar, che la Gazzetta dello Sport aveva accostato alla Roma qualche giorno fa.

I media olandesi, al termine della gara vinta per 1-0 sul Willem II, hanno interrogato il calciatore sul suo possibile trasferimento alla Roma facendogli vedere proprio la pagina della Gazzetta dello Sport che lo avvicinava ai giallorossi.

“C’è interesse da diverse parti. Chi, cosa, dove, lo vedrete tutti”, ha risposto sorridendo Koopmeiners. “Certo è sempre bello essere apprezzati, ma penso che abbiamo ancora una bella battaglia da portare avanti qui con l’AZ”.

Fonte: ESPN.nl