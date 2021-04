Sassuolo-Roma 2-2, i voti dei quotidiani: Borja-Elsha, un disastro. Cristante da incubo. Bene solo Pau Lopez

AS ROMA NEWS – Queste le pagelle dei principali quotidiani di Sassuolo-Roma 2-2. Sono in pochissimi a salvarsi, l’unico a essere stabilmente sopra la sufficienza è Pau Lopez. Si salva Pellegrini, così come Spinazzola, Carles Perez e Bruno Peres.

Il peggiore in campo è Cristante, molto male anche El Shaarawy e Borja Mayoral. Bocciato Fonseca.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (P.F. ARCHETTI)

Lopez 6.5; Karsdorp 5.5, Cristante 4.5; Mancini 5.5; Peres 6, Pellegrini 6, Diawara 5, Spinazzola 6; Perez 6.5, El Shaarawy 5; Mayoral 5.5. Subentrati: Veretout 6, Dzeko s.v. Allenatore: Paulo Fonseca 5.5.

CORRIERE DELLO SPORT (R. MAIDA)

Lopez 6.5; Karsdorp 5.5, Cristante 5; Mancini 5.5; Peres 6.5, Pellegrini 6, Diawara 5, Spinazzola 5.5; Perez 6, El Shaarawy 5; Mayoral 5.5. Subentrati: Veretout s.v., Dzeko s.v. Allenatore: Paulo Fonseca 5.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Lopez 6.5; Karsdorp 6, Cristante 4; Mancini 5; Peres 5.5, Pellegrini 6, Diawara 5, Spinazzola 6.5; Perez 6, El Shaarawy 4; Mayoral 5.5. Subentrati: Veretout s.v., Dzeko s.v. Allenatore: Paulo Fonseca 4.

LA REPUBBLICA (M. PINCI)

Lopez 6.5; Karsdorp 5.5, Cristante 5; Mancini 5.5; Peres 6, Pellegrini 5.5, Diawara 5.5, Spinazzola 6; Perez 6, El Shaarawy 5.5; Mayoral 4.5. Subentrati: Veretout 5.5, Dzeko s.v. Allenatore: Paulo Fonseca 6.

IL TEMPO (A. AUSTINI)

Lopez 6.5; Karsdorp 5, Cristante 4; Mancini 6; Peres 6, Pellegrini 6.5, Diawara 4.5, Spinazzola 5.5; Perez 5.5, El Shaarawy 4; Mayoral 4.5. Subentrati: Veretout 6, Dzeko s.v. Allenatore: Paulo Fonseca 5.

IL MESSAGGERO (A. ANGELONI)

Lopez 6.5; Karsdorp 5, Cristante 5; Mancini 5.5; Peres 6, Pellegrini 6, Diawara 5.5, Spinazzola 6; Perez 6, El Shaarawy 5; Mayoral 5. Subentrati: Veretout s.v., Dzeko s.v. Allenatore: Paulo Fonseca 5.

LEGGO (F. BALZANI)

Lopez 6; Karsdorp 6, Cristante 4; Mancini 5.5; Peres 5.5, Pellegrini 6.5, Diawara 5.5, Spinazzola 6; Perez 6.5, El Shaarawy 5.5; Mayoral 5. Subentrati: Veretout 5.5, Dzeko s.v. Allenatore: Paulo Fonseca 5.5.

IL ROMANISTA (F. PASTORE)

Lopez 6.5; Karsdorp 6, Cristante 5.5; Mancini 6; Peres 5.5, Pellegrini 6, Diawara 5.5, Spinazzola 6.5; Perez 5, El Shaarawy 5.5; Mayoral 5. Subentrati: Veretout s.v., Dzeko s.v. Allenatore: Paulo Fonseca 5.5.