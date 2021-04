Allegri guarda la Juve con Agnelli: possibile il suo inserimento in corsa

ALTRE NOTIZIE – Massimiliano Allegri ha seguito la partita della Juventus di ieri in compagnia di Andrea Agnelli, presidente del club bianconeri. Lo rivela l’edizione odierna de Il Giornale (T. Damascelli).

Il risultato finale del derby di Torino non ha lasciato affatto soddisfatto il patron bianconero: la Juve al momento è in piena corsa per la Champions, e rischia addirittura di restarci fuori, dovendosi giocare un posto con Napoli e Atalanta. Lo scudetto, invece, è ormai un miraggio.

E così la posizione di Andrea Pirlo, confermato a parole dalla dirigenza juventina, diventa incerta. Non è da escludere la soluzione di emergenza, con Allegri traghettatore fino al termine del campionato per centrare la Champions ed evitare ai bianconeri un finale di stagione drammatico.

Fonte: Il Giornale