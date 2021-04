Roma, acque di nuovo agitate: scontro verbale tra Fonseca e la squadra a Trigoria. Ma il club giallorosso smentisce

AS ROMA NEWS – Di nuovo aria molto tesa dentro Trigoria. Dopo il pareggio di Sassuolo, oggi la squadra si è ritrovata nel centro tecnico Fulvio Bernardini per ricominciare la preparazione in vista della delicatissima partita di andata contro l’Ajax.

Ma gli umori non erano allegri: stando a quanto racconta il giornalista Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport su Twitter, c’è stato un nuovo scontro tra l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca e i suoi giocatori.

“Clima molto teso questa mattina a Trigoria tra giocatori e Fonseca“, ha scritto il giornalista sul social. “Il confronto è sfociato in nuove tensioni e scontri verbali tra le parti”. Non il modo migliore per affrontare una partita decisiva.

Clima molto teso questa mattina a Trigoria tra giocatori e Fonseca. Il confronto è sfociato in nuove tensioni e scontri verbali tra le parti. ➡️ https://t.co/NfvLkR2KHH#ASRoma #Trigoria pic.twitter.com/351wQqT7BB — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) April 4, 2021

La Roma però, racconta l’Ansa, smentisce categoricamente le ricostruzioni relative a episodi di tensione nello spogliatoio che nella giornata di oggi avrebbero visto come protagonisti i calciatori giallorossi, l’allenatore Fonseca e il GM Tiago Pinto.