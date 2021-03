FONSECA: “Vittoria molto importante, grande atteggiamento della squadra. Le difficoltà con le big? La squadra accusa questo tipo di partite”

AS ROMA NEWS ULTIME – Paulo Fonseca interviene ai microfoni delle TV per commentare il risultato di Fiorentina-Roma e la prestazione offerta dai suoi calciatori. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle varie emittenti televisive.

PAULO FONSECA A SKY SPORT

Quanto conta questa vittoria?

“La partita è stata difficile, ma abbiamo vinto bene, soprattutto per il secondo tempo che abbiamo fatto. Dietro siamo stati sicuri, era importante vincere”.

Quanto è importante il rientro di Diawara?

“Lui si è fermato a lungo, è tornato e sta facendo bene. Oltre al gol ha fatto un’ottima partita, sono soddisfatto”.

La vittoria dà serenità?

“Non so, sicuramente è una vittoria importante. La squadra ha reagito sempre bene alle sconfitte, quando si perde è importante capire dove si sbaglia. Oggi abbiamo giocato bene, con un ottimo atteggiamento di squadra”.

Cosa succede nei big match?

“Abbiamo sbagliato spesso con le grandi, penso che ci manca sempre qualcosa, sbagliamo sempre più degli avversari. La squadra accusa questi match e dobbiamo lavorare per migliorare”.

Le scelte a centrocampo?

“Cristante ha dovuto fare il centrale, Diawara è stato fermo a lungo. Con Diawara oggi la squadra è stata sicura in difesa, ma Villar sta facendo bene”.

Come sta Veretout?

“Credo sia un problema muscolare, valutiamo domani”.

Il confronto prima del match con Pedro?

“Era una normale chiacchierata tra un giocatore e un allenatore. Stavamo parlando di dettagli, dell’ultima partita e di cosa deve migliorare”.

PAULO FONSECA A ROMA TV

Vittoria meritata, è una delle più importanti?

E’ molto importante vincere qui oggi, contro una squadra forte. Abbiamo meritato, dovevamo reagire dopo il Milan e penso che abbiamo fatto bene, con spirito di squadra fino alla fine. E’ importante vincere qui, in questo modo. I giocatori hanno corso tanto: Pellegrini e Spinazzola ad esempio.

Cosa ha pensato dopo l’autogol?

Ho provato un sentimento di ingiustizia per ciò che stavamo facendo. Abbiamo segnato noi per loro. E’ difficile allenarsi a non fare autogol, ma la squadra ci ha creduto fino alla fine e abbiamo vinto. Sono tre punti molto importanti.

Avete giocato sia con palle lunghe che partendo dal basso…

Si, ho parlato già anche degli errori che abbiamo fatto con il Milan. Dobbiamo prenderci meno rischi, il primo tempo è una dimostrazione di questo: la squadra non ha rischiato tanto. Abbiamo giocato in modo più sicuro.

Cosa le è piaciuto di più?

Difensivamente abbiamo fatto una partita sicura, senza concedere occasioni alla Fiorentina e ci siamo assicurati il possesso palla. Nel primo tempo abbiamo cercato la profondità, nel secondo tempo ci siamo riusciti meglio.