PRANDELLI: “Non meritavamo di perdere, preso gol per un millimetro. Tanti infortuni, non ci sta girando bene”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei toscani ai microfoni di Sky Sport:

Un ricordo di Astori?

“Era un persona che ha sempre dim ostrato grande serietà, un leader silenzioso e una persona straordinaria”.

Cosa non sta funzionando?

“Abbiamo preso un altro gol per un millimetro. Abbiamo fatto una partita vera, non meritavamo di perdere. Abbiamo affrontato una squadra ricca di qualità, dovevamo avere più attenzione in area nei minuti finali. Comunque non dobbiamo piangerci addosso e pensare alle prossime partite. abbiamo dimostrato di avere grande determinazione, dobbiamo prendere il buono. Purtroppo abbiamo problemi, Castrovilli e Igor si sono fatti male”.

Kokorin?

“Dobbiamo avere pazienza, deve capire il calcio italiano e conoscere bene i compagni”.

Ribery?

“Il cambio era precauzionale, viene da un infortunio”.

I giocatori sono troppo discontinui?

“L’argomento è lungo. Ora devo cercare di tirare fuori il meglio dai giocatori, metterli bene in campo. Sono ottimista, questa squadra può dare di più. Dobbiamo prima lottare, poi pensare alla qualità. i giocatori devono prima lottare da operai, poi mettere qualità”