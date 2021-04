FONSECA: “Vittoria pesantissima, ma il round non è chiuso. Accetto le critiche, ma non le bugie. Sono state scritte cose incredibili”

AS ROMA NEWS – Paulo Fonseca interviene ai microfoni delle televisioni per commentare il risultato di Ajax-Roma, gara di andata dei quarti di finale dell’Europa League. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle varie emittenti televisive.

PAULO FONSECA A SKY SPORT

Quanto aveva bisogno la Roma di una serata così?

“Per noi è stata una vittoria importante, abbiamo avuto tanti problemi con i calciatori a livello fisico. L’Ajax è una grandissima squadra come abbiamo visto oggi, i ragazzi però hanno fatto una grande partita. Il round non è chiuso, ma è una bella vittoria”.

La Roma è andata oltre la sfortuna, vincere con tutte queste difficoltà.

“Spinazzola stava molto bene, stava creando diverse situazioni d’attacco. Purtroppo, questi problemi succedono, è entrato Calafiori e ha fatto molto bene. La squadra ha capito che questo è un momento importante per noi, i ragazzi hanno dato tutto. Abbiamo avuto dei problemi in difesa, però la squadra è stata sempre consapevole del fatto che avrebbe potuto segnare. La squadra, anche nei momenti difficili, era in fiducia e abbiamo vinto una gara importante”.

Si sente un po’ stanco?

“Sì, perché è stata una gara di grande intensità. Abbiamo fatto quello che avevamo preparato, sono felice per la vittoria. È stato molto importante fare due gol, ma il round non è chiuso”.

La partita di Pellegrini?

“Quello che mi dispiace è che tante volte ci creiamo da soli i problemi. Abbiamo sempre controllato gli attacchi dell’Ajax, sono i più forti in Europa in attacco. Non abbiamo mai abbassato la testa. Pellegrini ha fatto una bellissima partita, come tutti oggi”

La Roma è una squadra diversa in Europa?

“Non voglio alibi o scuse. Sono un allenatore che non vuole crearsi scusa, siamo stati quasi sempre nei primi 4 posti, purtroppo sono 3 partite che non ci siamo più. Abbiamo perso giocatori importanti come Veretout, Mkhitaryan, Smalling. Penso che l’importante sia il presente, con questi giocatori dobbiamo lottare fino alla fine”.

Non pensa di meritare più rispetto? Ogni giorno parlano di un nuovo allenatore a Roma…

“Io penso a fare il mio lavoro, io accetto sempre le critiche rivolte nei miei confronti, a me dispiace quando sento o leggo le bugie. La Roma sta rappresentando l’Italia in questo momento, ci sono state tante bugie e questo non è positivo. In questo momento, dobbiamo essere tutti italiani, tutti dobbiamo aiutare la Roma. Per me è difficile accettare queste bugie che ci sono intorno alla squadra”.

Bugie su cosa?

“Hanno creato un casino con una bugia incredibile, cioè che i giocatori mi hanno affrontato prima dell’allenamento. Non so chi abbia fatto questo, chi lo ha scritto non è serio. Questo non posso controllarlo, posso controllare il mio lavoro e cerco di farlo in modo equilibrato”.