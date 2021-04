AJAX-ROMA 1-2, Gazzetta: “Giallorossi da urlo”, Leggo: “Che impresa”, Il Tempo: “Serata incredibile”, Il Romanista: “Ago ci ha guidato”

AS ROMA NEWS – La Roma passa alla Johan Cruyff Arena, vincendo 2 a 1 su un campo difficilissimo e facendo un passo importante verso la semifinale di Europa League. L’Ajax dei giovani talenti deve arrendersi al gol di Ibanez e alle parate di Pau Lopez, grande protagonista della serata.

“Roma da urlo”, titola l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport in prima pagina. I giallorossi fanno l’impresa ad Amsterdam ribaltando l’Ajax dopo un rigore parato da Pau Lopez. “Fonseca è vivo, così come la squadra”, scrive il quotidiano all’interno. “Pura scarica di adrenalina per i giallorossi, vero e proprio choc per gli olandesi”.

“Impresa Roma in Olanda“, è invece il titolo di Leggo (F. Balzani). “La Roma rifiorisce tra i tulipani e inorgoglisce il calcio italiano. La vittoria ad Amsterdam contro l’Ajax la mette sulla strada delle semifinali di Europa League ed è figlia di episodi fortunati ma pure della capacità fin qui inedita di ribaltare pronostici e risultati con cuore e cervello. E’ la Notte Stellata di Pau Lopez, è il lieto fine di Ibanez, è il riscatto di Fonseca, unico allenatore della serie A ancora in vita in Europa. Ora il portoghese intravede speranze di conferma“.

Per Il Tempo (T. Carmellini), la Roma torna vincitrice da Amsterdam in una surreale, quanto glaciale, serata olandese nella quale “i giovani lancieri di casa prendono per lunghi tratti a pallonate i giallorossi, ma rimediano alla fine la meritata lezione (…) Una serata incredibile nella quale è successo tutto e il contrario di tutto. I peggiori, poi si sono trasformati in uomini chiave, perché questo è il paradosso della Roma: o forse sarebbe meglio dire che questa è la Roma. Una squadra che non si può raccontare, piena zeppa di dubbi, paure, crisi esistenziali che mettono in campo indecisioni impossibili e scelte assurde.

Eppure nonostante tutto questo ieri sera è riuscita ad alzare la testa, a resistere e a rialzarsi portando via da Amsterdam un successo fantastico che cambia tutto in vista della partita di ritorno della prossima settimana. Ma anche lì, proprio perché la Roma è tutto questo e il suo esatto contrario, nulla è detto: saranno altri novanta minuti di sofferenza, perché questa è la stagione della Roma: unica italiana rimasta in corsa nelle competizioni europee.”

“Cuore e Arena” è invece l’apertura de Il Romanista a tutta pagina: “La squadra sbanca la Johan Cruyff Arena dopo una partita da romanisti veri. Il gol di Ibanez nel finale ha fatto esplodere un’intera città. E nel giorno del compleanno di Agostino Di Bartolomei, è bello pensare che ci abbia guidato anche lui”.

