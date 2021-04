Pau Lopez, l’eroe che non ti aspetti: tra errori e parate, da lui parte la riscossa della Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Pau Lopez si prende la scena. Tra errori clamorosi e parate salva risultato, lo spagnolo diventa l’emblema della partita vinta contro l’Ajax che permette alla Roma di sognare una storica semifinale contro il Manchester United, che ieri sera si è sbarazzato del Granada col punteggio di 2 a 0.

E così, in una gara che sembrava segnata dopo gli errori di Diawara e Mancini in occasione del gol di Klaassen e quello di Ibanez, che ha regalato ingenuamente il rigore a Tadic, ecco che viene fuori l’eroe che non ti aspetti.

Pau Lopez, seguendo le istruzioni del preparatore Savorani durante l’allenamento di rifinitura, lo spagnolo ha atteso fino all’ultimo la battuta del rigore di Tadic che avrebbe portato l’Ajax sul doppio vantaggio. È rimasto fermo e ha respinto il tiro centrale del serbo. Da lì la Roma è rinata. La squadra ha preso coraggio ed è riuscita a ribaltare inaspettatamente il risultato.

Fonti: Corriere della Sera / Corriere dello Sport / Il Messaggero