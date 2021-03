FONSECA: “Zero alibi. Non si possono prendere certi gol se vogliamo arrivare in Champions. Vedo rigori ridicoli sempre alle stesse squadre”

AS ROMA NEWS – Mister Paulo Fonseca, allenatore della Roma, commenta a caldo il risultato del match che si è appena giocato al Tardini contro il Parma. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle varie emittenti televisive.

PAULO FONSECA A DAZN

Poteva cambiare la gara un rigore in quel momento.

Siamo entrati in campo bene, abbiamo questa situazione su Dzeko. Poi la prima volta che sono arrivati davanti alla nostra porta hanno fatto gol. Se vogliamo vincere e arrivare in Champions non puoi prendere gol così. Questo ha cambiato la partita. Il Parma aveva bisogno dei tre punti, poteva essere una partita aperta. Si sono chiusi dopo il gol e abbiamo trovato difficoltà.

Pensava di trovare tante difficoltà? C’è solo un problema fisico?

Non voglio alibi, non possiamo prendere gol così. Ha cambiato la partita. Il Parma ha segnato un gol e controllato la situazione. Abbiamo preso gol, loro si sono abbassati ed è diventato più difficile. Abbiamo avuto delle difficoltà nel creare le situazioni.

A livello difensivo vi siete fatti sorprendere tante volte alle spalle. E’ perché manca un giocatore che fa letture alle spalle dei due centrali?

Non abbiamo avuto controllo del corridoio centrale. Nel primo tempo il Parma è arrivato due volte alla nostra porta, nella prima ha fatto il gol. Il problema è stato questo. Una squadra che vuole andare in Champions non può avere questi momenti. E’ stata una questione di concentrazione, il gol ha cambiato la partita e dopo è stato difficile. Nel primo tempo non abbiamo fatto girare la palla più velocemente. Con una squadra che ha abbassato tutti i giocatori è difficile.

Cristante andava inserito prima?

Abbiamo cambiato nel secondo tempo, però Cristante le ha giocate quasi tutte ed era difficile farlo giocare dall’inizio. La squadra ha fatto qualcosa quando Bryan è entrato.

Manca concretezza in avanti?

Non penso che sia un problema di attaccanti, la palla non è arrivata in buone condizioni per gli attaccanti. Contro questo tipo di squadre, si fa difficile per gli attaccanti se la palla non arriva in condizione, è un problema collettivo.

Cosa ha detto ai calciatori?

Non ho detto niente, non parlo subito dopo. Mi piace andare a casa, vedere la partita e riparlarne negli allenamenti. A caldo non parlo, non voglio essere ingiusto nella mia analisi. Ci sono tante situazioni che pensiamo una cosa e ne facciamo un’altra, devo essere lucido quando analizzo la partita.

PAULO FONSECA A SKY SPORT

Una Roma un po’ stanca e distratta…

Si non abbiamo avuto velocità offensivamente ma io non voglio alibi. Una squadra che vuole arrivare tra le prime 4 non può avere mancanze, devi avere motivazioni. Questa è stata una partita difficile, abbiamo preso gol nella prima occasione e questo ha cambiato la partita. Il Parma aveva bisogno dei 3 punti e se vanno in vantaggio poi si abbassano ed è più difficile, ma è mancata velocità offensivamente e concentrazione difensiva

Come giudica il lavoro di Dzeko? È mancato anche Cristante oggi?

Sisi, penso che siamo migliorati quando Cristante è entrato. La veritá è che Cristante ha giocato quasi tutte le partite, avevamo bisogno di giocatori più freschi ma è vero che quando é entrato siamo migliorati. Dzeko ha lavorato, ha fatto bene i movimenti ma la palla non è arrivata in buone condizioni per lui, lui ha fatto quello che doveva fare ha lavorato e aiutato la squadra, ma penso che la squadra non ha aiutato offensivamente i nostri attaccanti.

La partita con lo Shakhtar vi ha condizionato?

Una squadra che vuole quello che vogliamo noi non deve avere mancanze. Abbiamo avuto un calo di concentrazione sul primo gol che ha cambiato tutta la partita. Così loro si sono abbassati e hanno difeso bene e noi non abbiamo trovato soluzioni per contrastare una squadra così bassa.

Non vi siete sentiti tutelati sul rinvio di Napoli-Juventus?

La società ha fatto quello che doveva fare, dobbiamo seguire il regolamento.

PAULO FONSECA A ROMA TV

C’è delusione, 3 punti persi in modo pesante.

Si, abbiamo perso 3 punti importanti. Non mi aspettavo questo risultato. Sapevamo che il Parma aveva bisogno di vincere, per questo non possiamo permetterci di prendere un gol all’inizio. Siamo stati poco concentrati a livello difensivo, hanno fatto gol la prima volta che sono andati in porta, e questo cambia tutta la partita. La squadra non ha reagito con la velocità di cui avevamo bisogno e con aggressività. Nel secondo tempo abbiamo preso subito gol , è stato difficile

C’entra la stanchezza?

Non voglio alibi, non è stata una questione di atteggiamento ma di concentrazione. Non possiamo prendere gol così se vogliamo la Champions. Loro avevamo bisogno dei 3 punti e volevano una partita aperta.

Sulle palle inattive.

Siamo una delle squadre più forti sui corner. Anche oggi abbiamo avuto la possibilità di far gol, loro hanno marcato a uomo. Abbiamo sbagliato, oggi non lo siamo stati ma so che siamo forti in queste situazioni.

Quale è la soluzione per non far vedere la stanchezza?

Ibanez non ha giocato, abbiamo fatto dei cambi. Mancini e Kumbulla hanno giocato, ci manca un mediano come Veretout, poi abbiamo cambiato un terzino ed un attaccante, era difficile cambiare di più. I ragazzi hanno lottato, non è stata una questione di atteggiamento ma di concentrazione difensiva. Non dovevamo prendere il primo gol che ha cambiato tutto.

Sulle polemiche con Piccini.

Non è per gli arbitri che abbiamo preso gol, deve essere chiaro, ma il secondo rigore non c’è. Per me quello che è difficile da capire è che con la Roma non si vede il VAR. E’ una situazione di dubbio, come quella di Pellegrini che io posso accettare che non chiami il rigore ma devi vederlo. Così come il rigore che ha dato, che non è rigore e il VAR non aiuta. Posso accettare che sbaglia ma con il VAR non puoi sbagliare un episodio come questo. Due a zero all’inizio del secondo tempo quasi siamo fuori dalla partita. Quello che vedo è che con le altre squadre ci sono sempre dubbi e vedono sempre il VAR, ma a fine stagione questi sono 5/6 o 7 punti in meno per noi e in più per gli altri. Voglio lo stesso trattamento come le altre grandi squadre, in questo momento non c’è. Io sono stato sempre in silenzio, rispetto il lavoro degli arbitri. L’Italia è il paese con gli arbitri migliori ma si sbaglia tanto. Vedo rigori qui sempre per la stessa squadra che sono ridicoli e questo trattamento non c’è per la Roma. Possiamo vedere quanti rigori ci sono qui in Italia e quanti rigori abbiamo in questa fase della stagione per gli altri paesi. E quasi sempre per le stesse squadre.