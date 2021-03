PAU LOPEZ: “Sconfitta meritata, non possiamo perdere punti così”

AS ROMA NEWS – Il portiere giallorosso Pau Lopez parla a DAZN al termine del match giocato contro il Parma. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa al Tardini:

Cos’è mancato oggi?

“Fonseca ha ragione, è mancata concentrazione. Nel primo tempo siamo stati molto lenti, abbiamo preso un gol evitabile. La partita si è complicata, nelle ultime gare siamo stati bravi a segnare per primi e le cose poi cambiano. La Roma di oggi non è stata la stessa delle ultime partite”.

C’è una crescita in questa squadra?

“Stiamo migliorando, anche se dire qualcosa di positivo oggi non è facile. Per il quarto posto ci sono tante squadre, non possiamo perdere punti in questa maniera. Il calcio, però, è così, questo tipo di partite capitano. Abbiamo meritato di perdere. Adesso abbiamo due partite molto importanti prima della sosta”.

Cosa dici a te stesso e ai compagni per le prossime partite?

“Nessuno ha parlato dopo questa sconfitta, non abbiamo fatto la partita che abbiamo pensato di fare, oggi non è il momento di parlare ma solo di chiedere scusa perché erano 3 punti importanti per noi. Dobbiamo andare a Kiev, non sarà facile e poi ci sarà il Napoli, sarà come una finale e potrebbe dirci molto”.