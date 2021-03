PARMA-ROMA 2-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un disastro. La Roma perde malissimo sul campo del Parma, battuta 2 a 0 dalla penultima del nostro campionato. Ma la nota peggiore è la prestazione della squadra, apparsa psicologicamente scarica e fisicamente a pezzi.

Oggi non si salva nessuno. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Tardini e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 5 – Non irresistibile sul gol di Mihaila. Pellè gli tira addosso e lui salva coi piedi, non intuisce il rigore di Hernani.

Mancini 5 – Si perde anche lui l’attaccante del Parma in occasione della rete dei ducali. Il meno peggio dei compagni di reparto, ma è una magrissima consolazione.

Ibanez 4,5 – Rientro nerissimo. Tanti errori e un rigore generoso ma regalato che chiude la partita a favore del Parma.

Kumbulla 4 – In gravissimo affanno per tutto il primo tempo. Si perde colpevolmente Man in occasione della rete dei ducali. Dal 59′ Cristante 5 – Il suo ingresso in campo non cambia il tema della partita.

Bruno Peres 4,5 – In ritardo su Mihaila in occasione della rete del Parma. Non combina nulla di buono. Dal 59′ Reynolds 5 – Esordio tutt’altro che memorabile per l’americano.

Pellegrini 5 – Stanco e nervoso. Tantissime punizioni e angoli calciati male. Dal 79′ Borja Mayoral sv.

Villar 5,5 – Cerca di far girare la squadra nel primo tempo, nella ripresa sparisce dal campo. Dal 79′ Diawara sv.

Spinazzola 5 – Scarico, stanco, e mai incisivo su quella fascia che lo ha visto spesso protagonista.

Pedro 5 – Cerca di dare vivacità alla manovra, ma non sempre ci riesce. Troppo caciarone, Fonseca preferisce farlo uscire. Dal 59′ Carles Perez 5,5 – L’unico a tirare in porta.

El Shaarawy 5 – Il più intraprendente dei suoi durante i primi 45 minuti, ma anche il più impreciso. Nella ripresa palesa una condizione fisica ancora approssimativa.

Dzeko 5 – Lento e prevedibile. Cerca di far valere il fisico contro una difesa infarcita di giocatori del Parma, ma senza successo. Il centravanti sta diventando un tema da risolvere nella Roma.

PAULO FONSECA 5 – Soliti pregi, ma anche stessi difetti di questa Roma che oggi gioca malissimo e merita la sconfitta. La squadra continua a non riuscire a trovare contromosse adeguate contro avversari che si chiudono in difesa. La statistica dei tiri in porta parla chiaro ed è impietosa. Il crollo pisco-fisico di oggi sorprende e spaventa.

Giallorossi.net – A. Fiorini