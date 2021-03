(LIVE!) PARMA-ROMA: 2-0 (9′ Mihaila, 55′ Hernani)

AS ROMA NEWS – Dopo il bel successo in Europa League contro lo Shakhtar, la Roma si rituffa in campionato e questo pomeriggio al Tardini i giallorossi affronteranno il Parma di D’Aversa, alla disperata ricerca di punti salvezza.

I ragazzi di Fonseca, a corto di fiato visto il ciclo continuo di partite ravvicinate, sanno di non potersi permettere passi falsi e proveranno a centrare l’ennesima vittoria facendo appello alle energie dei giocatori più freschi e meno utilizzati dall’allenatore. I ducali, con l’acqua alla gola, giocheranno la partita della vita. Gara tutta da vivere qui su Giallorossi.net.

PARMA-ROMA, LA C ONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

59′ – CAMBI ROMA: Cristante per Kumbulla, Perez per Pedro, fuori Peres dentro Reynolds.

57′ – Malissimo la Roma, squadra che oggi sta offrendo il peggio di sé. Un Parma modestissimo sta vincendo per due a zero e continua a mettere in difficoltà una difesa pessima.

55′ – GOL DEL PARMA: Hernani su rigore spiazza Pau Lopez.

54′ – Ammonito Pellegrini per proteste.

54′ – CALCIO DI RIGORE PER IL PARMA. Ibanez atterra Pellè, è penalty.

51′ – OCCASIONE ROMA! Regalo del Parma, Dzeko riparte sulla trequarti e serve El Shaarawy che col destro a giro manda di poco a lato! C’è una deviazione, palla in angolo.

50′ – OCCASIONE ROMA! Bruno Peres calcia male su cross di Spinazzola sul secondo palo, poi Pedro prova una deviazione volante ma non impatta bene sul pallone!

48′ – OCCASIONE PARMA! Pellè su assist di Pezzella calcia a botta sicura ma la conclusione è centrale e Pau Lopez coi piedi se la ritrova addosso e respinge! Che rischio!

46′ – Si riparte. Fonseca non cambia nulla, stessa cosa D’Aversa.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo: Roma sotto di un gol, il Parma capitalizza al massimo la rete di Mihaila arrivata a inizio frazione. I ducali poi si sono arroccati in difesa, togliendo ogni spazio ai giallorossi, che continuano a faticare tantissimo contro squadre chiuse sulla propria trequarti. Zero tiri in porta in 45 minuti. Serve altro per ribaltare la partita.

40′ – Ultimi cinque minuti di questo primo tempo: serve un guizzo per rimettere il match in parità prima dell’intervallo.

35′ – Kumbulla appare in affanno, non un grande primo tempo per il difensore albanese.

32′ – Ammonito Bruno Peres per un fallo tattico.

30′ – Grande assolo di El Shaarawy che salta due uomini e poi prova a calciare col mancini, ma colpisce malissimo e la palla termina di molto alta.

24′ – Conclusione volante di El Shaarawy dal limite, palla centrale, blocca Sepe.

24′ – Troppo lenta la Roma per impensierire il Parma, tutto chiuso sulla propria trequarti. Serve un altro ritmo.

23′ – Ammonito Osorio per un fallo su Dzeko.

19′ – Dzeko ci prova dalla distanza con un destro dal limite ma la palla termina alta.

15′ – La Roma prova a reagire, ma ora il Parma ha messo il pullman davanti alla propria area e gli spazi sono congestionati.

9′ – GOL DEL PARMA. MIHAILA. Lancio dalle retrovie che trova Man a destra, l’attaccante salta Kumbulla e mette un cross sul secondo palo dove arriva Mihaila che col sinistro fa passare la palla sotto al corpo di Pau Lopez.

5′ – La Roma chiede un rigore per un’entrata sospetta su Pellegrini in piena area, ma Piccinini lascia correre e il Var non interviene.

2′ – OCCASIONE ROMA: bella palla di Mancini per Dzeko a centro area, il centravanti prova a calciare al volo ma non riesce a impattare, la sfera finisce tra le braccia di Sepe.

0′ – Fischia Piccinini, comincia Parma-Roma!

PARMA-ROMA, LE ULTIME IN DIRETTA DAL TARDINI

Ore 14:00 – La Roma annuncia il suo schieramento ufficiale con un tweet che riportiamo qui sotto.

Ore 14:00 – Questa la formazione ufficiale del Parma scelta da D’Aversa per affrontare i giallorossi: Sepe; Conti, Bani, Osorio, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Man, Pellé, Mihaila.

Ore 13:40 – Questa la formazione ufficiale della Roma comunicata in anteprima da Sky Sport che tra poco scenderà in campo per affrontare il Parma: Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Bruno Peres, Pellegrini, Villar, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Dzeko.

Ore 13:00 – Cielo poco nuvoloso sopra il Tardini. Terreno di gioco che appare in discrete condizioni. Tra poco le formazioni ufficiali delle due squadre.

PARMA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Osorio, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Mihaila. A disp.: Colombi, Grassi, Laurini, Cyprien, Sohm, Zagaritis, Alves, Dierckx, Brunetta, Busi, Karamoh, Zirkzee.

All.: D’Aversa (squalificato), in panchina Tarozzi.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Bruno Peres, Pellegrini, Villar, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Karsdorp, Santon, Calafiori, Cristante, Reynolds, Fazio, Diawara, Pastore, Carles Perez, Borja Mayoral.

All.: Fonseca.

ARBITRO: Piccinini di Forlì: GUARDALINEE: Passeri e Valeriani; QUARTO UOMO: Ayroldi; VAR: Di Bello; AVAR: Liberti.

Giallorossi.net – A. Fiorini