Mkhitaryan in stampelle a Villa Stuart: c’è la lesione al soleo, stop di un mese (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Henrikh Mkhitaryan è appena arrivato a Villa Stuart dove questa mattina svolgerà i controlli per capire l’entità del problema accusato al polpaccio durante Roma-Shakhtar Donetsk.

Non si preannuncia però nulla di buono: l’armeno infatti è arrivato alla clinica romana camminando con le stampelle, non riuscendo ancora nemmeno a poggiare la gamba a terra. Per lui è certa la lesione, anche se bisogna capire di che entità.

Si teme dunque un lungo stop: Mkhitaryan salterà di sicuro le prossime partite da qui alla prossima sosta. Nelle migliore delle ipotesi il giocatore tornerà a disposizione di Fonseca a inizio aprile.

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Confermata la lesione al soleo per Mkhitaryan, l’armeno sarà costretto a fermarsi per circa 3-4 settimane. Lo comunica Sky Sport proprio in questi minuti. L’attaccante tornerà in campo a metà aprile.