Verona, Juric: “Kumbulla? Se la Roma ti dà 25 milioni, è normale che vada via”

NOTIZIE AS ROMA – I numeri della difesa del Verona sembrano in costante peggioramento rispetto all’anno scorso. Per i giornalisti è anche colpa delle cessioni, con Kumbulla che ha lasciato il Veneto per approdare alla Roma e Rrahmani finito al Napoli.

Non è però d’accordo l’allenatore Ivan Juric, che ai cronisti di Sky Sport ha riposto così: “Noi abbiamo preso giocatori in difficoltà e li stiamo tirando fuori, ne stiamo migliorando le prestazioni”.

“Quando sei l’Hellas e arriva la Roma e ti dà 25 milioni per uno o il Napoli che ti dà 15 milioni per l’altro, è normale che un giocatore vada via“, ha concluso Juric.

Fonte: Sky Sport