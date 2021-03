Roma infuriata, la Lega in imbarazzo: ecco cosa può succedere ora

AS ROMA NEWS – Roma infuriata con la Lega Serie A dopo la decisione (immotivata) di spostare Juventus-Napoli al 7 aprile. Stando a quanto racconta l’edizione odierna de Il Messaggero (U. Trani), I Friedkin contestano apertamente il rinvio con una lettera messa per iscritto con la firma del ceo Fienga. (LEGGI QUI IL TESTO INTEGRALE)

Ma prima della rimostranze scritte ci sono state diverse telefonate dai toni altissimi partite da Trigoria, con la Roma che ha contattati l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo e l’head of competition Andrea Butti, creando un certo imbarazzo in via Rosellini: anche a Milano hanno capito di aver concesso un chiaro e soprattutto immotivato favore alla società di De Laurentiis.

La Lega Calcio però si difende, affermando comunque di aver agito nel rispetto delle regole. Cosa può succedere ora? Stando a quanto scrive l’edizione odierna de Il Tempo (E. Zotti), si starebbe addirittura valutando se riprogrammare Juve-Napoli il 17 marzo, ipotesi che resta comunque difficile.

La Roma invece chiede che venga rinviata la partita contro il Napoli proprio per riparare all’errore commesso a discapito dei giallorossi, ma stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport è difficile che la richiesta dei giallorossi venga accolta.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport