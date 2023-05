Forza Roma, regalaci un altro sogno

AS ROMA NEWS – La Roma vuole farlo ancora. Nonostante le mille difficoltà, le tante assenze pesanti e una condizione fisica tutt’altro che brillantissima, la squadra è ancora compatta intorno al suo allenatore. E farà di tutto per battere il Bayer. Perchè riuscirci si significherebbe fare la storia, e cioè centrare la seconda finale europea consecutiva dopo il trionfo in Conference dell’anno scorso.

I tedeschi, sulla carta, non sono una formazione superiore ai giallorossi. Anzi, in situazioni normali, la Roma sarebbe favorita nello scontro diretto con il Leverkusen. Stasera però bisognerà fare i conti con una realtà molto diversa da quella di qualche settimana fa. Senza i suoi uomini migliori, e con tanti giocatori apparsi stanchi e fuori forma, la Roma solida e difficilmente battibile di qualche tempo fa ora è diventata una squadra fragile.

La partita di sabato scorso all’Olimpico ha messo in mostra tutte le difficoltà di un gruppo con la lingua di fuori. Il Bayer però non è l’Inter. I tedeschi hanno qualche individualità molto interessante (Frimpong e Diaby, e occhio anche la giovane Wirtz), ma anche un paio di assenze pesanti (l’ex Schick su tutti). Mou ha individuato nella velocità dei suoi giocatori e nell‘abilità di giocare in contropiede la loro arma migliore.

Per questo stasera non vedremo di certo una Roma all’attacco. Lo Special One chiederà ai suoi una gara solida e attenta. “Se otterremo un risultato equilibrato sarei contento“, le significative parole di Mourinho. Sarà importante uscire dal campo stasera con la qualificazione ancora aperta, nella speranza poi di recuperare condizione e qualche altra pedina indispensabile (Smalling, oltre a Dybala e Wijnaldum) per la gara di ritorno. Sarà difficile. Anzi, difficilissimo. Ma questa Roma può farcela.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini