FOTO – Inter, ecco il kit anti-Lukaku con fischietto e volantino: “Annientiamolo psicologicamente”

NOTIZIE AS ROMA – Nonostante il divieto della Questura, i tifosi dell’Inter hanno deciso di distribuire i fischietti fuori dai cancelli di San Siro per accogliere Romelu Lukaku.

E mentre la società nerazzurra ha deciso di rimanere in silenzio anche nelle ore antecedenti il match, i tifosi si sono organizzati distribuendo un vero e proprio kit in cui spiegano le motivazioni dell’astio nei confronti del belga in un volantino.

“Chi ci ha tradito così deve subire una tale punizione”, si legge. “Annientiamolo psicologicamente“.