TIAGO PINTO: “Non capisco perchè non si possa giocare di lunedì. Lukaku? Per lui partita come le altre”

AS ROMA NEWS – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Inter-Roma.

Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla partita di campionato che si sta per giocare a San Siro:

Quanto vale questa partita per la Roma?

“La cosa bella del calcio che è che tutte le partite valgono sempre partite 3 punti. È una partita difficile contro la finalista della scorsa Champions League, contro una squadra che sta facendo una buona stagione e ha un bravo allenatore, bravi giocatori ed è un grande club. È difficile ma noi ci siamo preparati nel miglior modo possibile per fare una buona prestazione”.

Che partita è per Lukaku?

“Come le altre. Non ha avuto molto tempo per pensare a questa cosa, giovedì ha giocato e ha segnato. C’è una cosa che da portoghese non riuscirò mai a capire: perché non si può giocare questa gara lunedì dopo che noi abbiamo giocato giovedì. Lukaku ha una storia molto importante nell’Inter, adesso sta costruendo la sua storia con la Roma. Tutto normale, è calcio”.

L’Inter ha deciso di non far parlare i tesserati, è una scelta condivisibile per stemperare le polemiche?

“Ci mancherebbe. Hanno dirigenti più bravi ed esperti d’Italia, ci mancherebbe che io commentassi la loro strategia. Ho molto rispetto per loro e fanno quello che ritengono giusto, così anche noi”.