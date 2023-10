(LIVE!) INTER-ROMA: le probabili formazioni

AS ROMA NEWS – Questo pomeriggio a San Siro va in scena l’attesissimo Inter-Roma, gara valida per la decima giornata di campionato. Una sfida che nasconde tanti significati, primo fra tutto il ritorno di Lukaku a Milano.

L’atmosfera al Meazza sarà incandescente, la partita si preannuncia molto tesa. I nerazzurri puntano a vendicare quello che viene vissuto come un tradimento da parte del belga ma anche a riprendersi il primo posto in campionato, al momento occupato dalla Juve.

La Roma, priva di diversi titolari e senza Mourinho in panchina, dovrà giocare al massimo delle sue possibilità per provare a uscire da San Siro con un risultato utile. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni delle due squadre e quindi alla diretta testuale del match.

LE ULTIME LIVE DA SAN SIRO

Ore 16:00 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo plumbeo sopra Milano, possibili precipitazioni nel corso del match. Tra pochi vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre, diversi rebus da sciogliere in casa Roma.

INTER-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Inzaghi.

A disposizione: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Darmian, Carlos Augusto, Agoume, Asllani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Sanchez.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. All.: Foti (Mourinho squalificato).

A disposizione: Svilar, Boer, Kristensen, Celik, Aouar, Pagano, Belotti, Pisilli, Joao Costa, Azmoun, Cherubini.

Arbitro: Maresca (Napoli).

Assistenti: Peretti e Bresmes.

IV uomo: Manganiello.

Var: Di Paolo.

Avar: Dionisi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini