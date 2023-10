CRISTANTE: “Eravamo a corto di energie, giocano sempre gli stessi. Se avessi segnato quel gol sarebbe cambiato tutto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Bryan Cristante parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Inter-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa a San Siro:

Rimpianto per quel gol nel finale. Ma la Roma non era brillante, il punto andava bene…

“Sì assolutamente. Siamo arrivati corti di energie, non avevamo tante rotazioni, l’avevamo preparata così. Dispiace, potevamo portare a casa un punto”.

Solo una questione fisica o c’è un divario ampio con l’Inter?

“Non credo. Loro hanno una rosa più ampia, noi giochiamo sempre con gli stessi e non avevamo energie per andarli a prenderli alti. Lo abbiamo fatto anche bene, ma poi abbiamo preso gol”.

La Roma ha preso gol con una piccola disattenzione?

“Sì, l’avevamo preparata così per sbloccarla nel finale e ci stavamo riuscendo. Quel gol si poteva evitare, e poi è diventato difficile rimontare”.

Saresti stato utile anche lì in mezzo…

“Eh…L’avevamo preparata così. Bastava mezzo centimetro più in là e andavamo uno a zero e cambiava tutto. Nel post partita è più facile prendere le decisioni”

Concorda sull’Inter grande favorita per la vittoria del campionato? Quanto ha inciso l’ambiente?

“L’Inter ha una rosa molto ampia, può gestire i giocatori e sotto quel punto d vista sono a un altro livello. L’ambiente non ha disturbato più di tanto”.