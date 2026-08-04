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ULTIMA ORA | Ryan Friedkin al Rodney Parade: segnale a Gasperini e alla squadra

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Ryan Friedkin è arrivato al Rodney Parade, dove tra pochi minuti la Roma affronterà il Newport County in amichevole. Il vicepresidente giallorosso ha deciso di seguire la squadra da vicino anche in questo nuovo appuntamento del ritiro in Galles, offrendo un segnale importante di vicinanza al gruppo e soprattutto a Gian Piero Gasperini.

La presenza di Friedkin assume un significato ancora maggiore considerando il momento particolarmente delicato del mercato romanista. La società sta infatti lavorando sui due rinforzi indicati con maggiore insistenza da Gasperini: un esterno offensivo capace di incidere nell’uno contro uno e un laterale di centrocampo pronto a diventare titolare. Due operazioni fondamentali per completare la squadra e renderla realmente competitiva in vista della nuova stagione.

L’arrivo del vicepresidente allo stadio gallese rappresenta dunque qualcosa di più di una semplice visita istituzionale. Friedkin vuole far sentire la presenza della proprietà proprio mentre la Roma è chiamata ad accelerare sulle richieste dell’allenatore. La speranza è che questo segnale possa essere accompagnato, già nelle prossime ore, dallo sblocco di quei colpi che Gasperini considera indispensabili per dare forma definitiva alla sua nuova Roma.
Redazione Giallorossi.net

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5 Commenti

  2. Ma che segnale e segnale, 4 Agosto, 2 acquisti, nessuna prima scelta che ci schifano tutti, faranno altre promesse e via.
    Vergogna, siamo la Roma!

    • Io davvero spero che questi sappiano cosa stanno facendo e che ci stupiranno con effetti speciali… finora il calciomercato della ASRoma, considerato che sta per iniziare la stagione che ci porterà al centenario, è imbarazzante.

  3. Sembra quasi che, sul mercato, almeno su quello internazionale, alla coppia D’Amico Gasperini stiano facendo il trattamento riservato a Massara…. Sempre Forza Roma

  4. Ma se ci vogliono almeno 2 esterni offensivi e almeno 2 di centrocampo. Che ci facciamo con 2 acquisti, muovetevi!!

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