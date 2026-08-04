LIVE | Newport-Roma, le formazioni ufficiali: torna El Aynaoui, esordio per Koulierakis, in attacco Dybala-Castro

La Roma torna in campo questa sera per un nuovo test del suo precampionato. Alle ore 20 italiane i giallorossi affronteranno il Newport County al Rodney Parade, in Galles, in un’amichevole utile a verificare i progressi della squadra di Gian Piero Gasperini dopo i giorni di intenso lavoro nel ritiro britannico. La redazione di Giallorossi.net seguirà l’evento in diretta, raccontando nel consueto live tutte le emozioni del match, gli aggiornamenti e gli episodi più importanti della sfida.
NEWPORT-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
NEWPORT: –
ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Koulierakis, Hermoso, Rensch, El Aynaoui, Cristante, Wesley, Dybala, Castro.
All.: Gasperini.
A disp.:
LA CRONACA LIVE DEL MATCH
Il fischio d’inizio è previsto per le ore 20 italiane.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
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Quindi 4-4-2? 🤔
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Malen?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.