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LIVE | Newport-Roma, le formazioni ufficiali: torna El Aynaoui, esordio per Koulierakis, in attacco Dybala-Castro

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La Roma torna in campo questa sera per un nuovo test del suo precampionato. Alle ore 20 italiane i giallorossi affronteranno il Newport County al Rodney Parade, in Galles, in un’amichevole utile a verificare i progressi della squadra di Gian Piero Gasperini dopo i giorni di intenso lavoro nel ritiro britannico. La redazione di Giallorossi.net seguirà l’evento in diretta, raccontando nel consueto live tutte le emozioni del match, gli aggiornamenti e gli episodi più importanti della sfida.

NEWPORT-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

NEWPORT: –

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Koulierakis, Hermoso, Rensch, El Aynaoui, Cristante, Wesley, Dybala, Castro.
All.: Gasperini.
A disp.:

LA CRONACA LIVE DEL MATCH

Il fischio d’inizio è previsto per le ore 20 italiane. 

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

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