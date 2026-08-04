Newport-Roma 1-4: top e flop del match

E’ terminata da pochi minuti la gara amichevole giocata al Rodney Parade tra la Roma e la formazione gallese del Newport. La partita si è conclusa con il punteggio di 4 a 1 per i giallorossi di Gasp. Questi i top e i flop del match, e cioè gli aspetti più positivi e quelli meno della sfida di oggi, sempre considerando che si trattava di una semplice amichevole estiva.

TOP DEL MATCH

I NUOVI ACQUISTI | Buone indicazioni da Santiago Castro e Konstantinos Koulierakis. Il greco mostra grinta, personalità e trova anche il gol con un bel colpo di testa. L’argentino lavora molto bene di sponda, si rivela prezioso per la manovra offensiva, serve l’assist per la rete di Hermoso e realizza dal dischetto il suo primo gol in giallorosso.

IL RECUPERO DI WESLEY | Sembrava a rischio per la distorsione alla caviglia, invece il brasiliano è riuscito a scendere regolarmente in campo. Il solito motorino sulla fascia, vivace e aggressivo, capace di muoversi sia a destra sia a sinistra.

L’INGRESSO DI SOULE | Pochi minuti in campo ma sufficienti per dimostrare che il suo sinistro è ancora carico a pallettoni. Bene così.

LULLI DA SCOPRIRE | Nei minuti in cui viene impiegato, il giovane esterno giallorosso mostra una bella gamba, buona corsa e una progressione molto interessante. A diciotto anni, Lulli è un profilo da tenere d’occhio, sia per il presente sia per il futuro della Roma.

IL NEWPORT | Altro che semplice comparsa. Pur militando nella quarta divisione inglese, il Newport ha giocato con grande intensità, volontà e organizzazione, specie nel primo tempo, mettendo in difficoltà avversari molto più esperti e blasonati.

FLOP DEL MATCH

IL PRIMO TEMPO DELLA ROMA | La Roma chiude la frazione avanti di un gol, ma in modo del tutto immeritato. Tolta la rete di Hermoso (se la cava egregiamente nel ruolo di centrocampista), i giallorossi non creano praticamente nulla e, anzi, rischiano in due o tre occasioni di andare sotto contro il Newport. Una prima frazione decisamente negativa.

LA FASE DIFENSIVA | La coperta è corta e costringe Gasp a schierare Hermoso in mediana, ma questo non basta a giustificare una Roma così fragile. Nel primo tempo il Newport ha avuto due o tre occasioni nitide per segnare, un segnale da non sottovalutare considerando il valore dell’avversario.

IL FALLACCIO DI EVANS | Bruttissima entrata da dietro su Paulo Dybala, lanciato in campo aperto. Un intervento scomposto all’altezza del ginocchio che avrebbe potuto provocare conseguenze serie al talento argentino. Un fallo del tutto evitabile, soprattutto in una partita amichevole. Fortunatamente, senza conseguenze.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini