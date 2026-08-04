CALCIOMERCATO ROMA LIVE | Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 4 agosto 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:00 | Fofana resta in lizza per la fascia

Tra le alternative della Roma per l’esterno offensivo resta forte la candidatura di Malick Fofana (21). Il belga del Lione viene indicato tra i principali concorrenti di Nusa per il rinforzo richiesto da Gasperini, anche se restano alcune valutazioni da compiere sulle sue condizioni fisiche. (Alfredo Pedullà, Leggo)

Ore 9:35 | Cacciamani, la Roma sale a 10 milioni

La Roma prosegue a fari spenti la trattativa con il Torino per Alessio Cacciamani (19). Il club giallorosso avrebbe alzato la propria proposta fino a 10 milioni complessivi, suddivisi in 8 milioni di parte fissa e 2 di bonus, ma la distanza con la richiesta granata resta ancora significativa. Abate spinge per trattenere il giovane esterno, mentre D’Amico non intende abbandonare la pista. (Il Messaggero)

Ore 9:00 | Soulé, nessuna offerta concreta alla Roma

Non sono ancora arrivate offerte concrete per Matias Soulé (23). La pista Milan non si sarebbe scaldata, anche a causa della valutazione da circa 40 milioni fissata dalla Roma, mentre il Sunderland non ha dato seguito al primo sondaggio. Una sua eventuale partenza potrebbe sbloccare il tentativo giallorosso per Endrick. (Il Messaggero, Corriere della Sera)

Ore 8:35 | Nusa, nuovi contatti con il Lipsia

La Roma non ha abbandonato la pista che porta ad Antonio Nusa (21). Sono previsti nuovi contatti con il Lipsia, che continua però a valutare l’esterno norvegese tra i 55 e i 60 milioni di euro. Il giocatore vorrebbe cambiare squadra, ma finora non sarebbe stata ancora avviata una vera trattativa tra i due club. I prossimi colloqui potrebbero essere decisivi per capire se esistono margini concreti. (Il Messaggero, Corriere della Sera, Alfredo Pedullà)

Ore 8:00 | Tel, possibile ritorno di fiamma

Può tornare d’attualità il nome di Mathys Tel (21), da tempo apprezzato da Gasperini. Un’eventuale apertura del Tottenham potrebbe arrivare qualora il club inglese riuscisse a chiudere l’acquisto di Savinho dal Manchester City. Sull’attaccante francese resta però anche l’interesse dell’Eintracht Francoforte. (Leggo)

Ore 7:45 | Endrick, assalto possibile dopo Ferragosto

La Roma continua a tenere in considerazione Endrick (20), ma un eventuale affondo per l’attaccante del Real Madrid è stato rimandato a dopo Ferragosto. L’operazione sarebbe legata soprattutto alla possibile cessione di Soulé, senza la quale sarebbe difficile liberare spazio e risorse per il brasiliano. (Il Messaggero, Corriere della Sera)

Ore 7:00 | Angeliño, oggi le visite con il Deportivo

Angeliño (29) svolgerà oggi le visite mediche con il Deportivo La Coruña. Il laterale spagnolo lascerà la Roma in prestito con diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di condizioni considerate facilmente raggiungibili. (La Gazzetta dello Sport)

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