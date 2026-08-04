CALCIOMERCATO LIVE | Molina, l’Atletico Madrid respinge la prima offerta della Roma. Manca anche l’ok del calciatore

ORE 18:10 | MARCA: “RESPINTA L’OFFERTA ROMA”

Il quotidiano spagnolo Marca nell’edizione on line riporta che l’attuale proposta giallorossa non soddisfa le richieste dell’Atletico Madrid né le aspettative salariali del calciatore. Nonostante l’apertura al trasferimento, il club spagnolo considera il terzino un elemento di valore e non intende cederlo a cifre ritenute troppo basse, anche in vista della gestione delle proprie risorse economiche. (Marca.com)

ORE 16:00 | LA ROMA PIOMBA SU MOLINA

La Roma piomba su Nahuel Molina, terzino destro di 28 anni dell’Atletico Madrid e della nazionale argentina. Secondo quanto riferito da Filippo Biafora de Il Tempo, il club giallorosso si sarebbe mosso concretamente presentando una prima offerta da 13 milioni di euro di parte fissa più 3 milioni di bonus. Secondo Matteo Moretto invece la proposta scritta della Roma all’Atletico arriva a toccare i 17 milioni, bonus compresi. Un tentativo che conferma come Tony D’Amico stia iniziando a cautelarsi di fronte alle difficoltà incontrate nella trattativa con il Feyenoord per Givairo Read.

La pista che porta al giovane olandese, però, non è ancora tramontata. Come riferisce Fabrizio Romano, la Roma attende una risposta dal Feyenoord dopo aver presentato una nuova proposta da circa 25 milioni più bonus, per un pacchetto complessivo vicino ai 28-29 milioni di euro. La società giallorossa vuole capire se il club di Rotterdam sia disposto ad avvicinarsi alla fumata bianca oppure se intenda continuare a chiedere i 30 milioni fissati per il cartellino del terzino.

Molina rappresenta dunque una vera alternativa a Read, non necessariamente un’operazione parallela. Qualora dal Feyenoord dovesse arrivare un nuovo rifiuto, la Roma sarebbe pronta ad accelerare per il campione del mondo argentino, profilo più esperto e già abituato a giocare ad altissimo livello. La prossima risposta del club olandese sarà quindi decisiva: Read resta la priorità, ma D’Amico ha già preparato il piano B e mosso la prima pedina con l’Atletico Madrid.

FONTI: Filippo Biafora, Fabrizio Romano, Matteo Moretto