CALCIOMERCATO LIVE | Molina, l’Atletico Madrid respinge la prima offerta della Roma. Manca anche l’ok del calciatore

ORE 18:10 | MARCA: “RESPINTA L’OFFERTA ROMA”
Il quotidiano spagnolo Marca nell’edizione on line riporta che l’attuale proposta giallorossa non soddisfa le richieste dell’Atletico Madrid né le aspettative salariali del calciatore. Nonostante l’apertura al trasferimento, il club spagnolo considera il terzino un elemento di valore e non intende cederlo a cifre ritenute troppo basse, anche in vista della gestione delle proprie risorse economiche. (Marca.com)
ORE 16:00 | LA ROMA PIOMBA SU MOLINA
La Roma piomba su Nahuel Molina, terzino destro di 28 anni dell’Atletico Madrid e della nazionale argentina. Secondo quanto riferito da Filippo Biafora de Il Tempo, il club giallorosso si sarebbe mosso concretamente presentando una prima offerta da 13 milioni di euro di parte fissa più 3 milioni di bonus. Secondo Matteo Moretto invece la proposta scritta della Roma all’Atletico arriva a toccare i 17 milioni, bonus compresi. Un tentativo che conferma come Tony D’Amico stia iniziando a cautelarsi di fronte alle difficoltà incontrate nella trattativa con il Feyenoord per Givairo Read.
La pista che porta al giovane olandese, però, non è ancora tramontata. Come riferisce Fabrizio Romano, la Roma attende una risposta dal Feyenoord dopo aver presentato una nuova proposta da circa 25 milioni più bonus, per un pacchetto complessivo vicino ai 28-29 milioni di euro. La società giallorossa vuole capire se il club di Rotterdam sia disposto ad avvicinarsi alla fumata bianca oppure se intenda continuare a chiedere i 30 milioni fissati per il cartellino del terzino.
LEGGI ANCHE – IL RITRATTO | Da Read a Molina, la Roma cambia: meno strappi e più certezze sulla fascia
Molina rappresenta dunque una vera alternativa a Read, non necessariamente un’operazione parallela. Qualora dal Feyenoord dovesse arrivare un nuovo rifiuto, la Roma sarebbe pronta ad accelerare per il campione del mondo argentino, profilo più esperto e già abituato a giocare ad altissimo livello. La prossima risposta del club olandese sarà quindi decisiva: Read resta la priorità, ma D’Amico ha già preparato il piano B e mosso la prima pedina con l’Atletico Madrid.
FONTI: Filippo Biafora, Fabrizio Romano, Matteo Moretto
Ma magari Molina altro che 30 milioni per Read ancora tutto da scoprire!!!
magara entrambi… perché no ?
daje cmq I nomi che fanno a me vanno non bene , benissimo!!!
Forza Maggicccaaa !!!!!!
La cosa che mi lascia perplesso è che scrivono che la Roma ha offerto 29 milioni e il Feyenoord ne chiede 30 e sono 3 giorni che aspettiamo risposta? ma dai !! è tutta una bufala….
molina non mi piace per niente, si perde l’uomo spesso e volentieri..
la Roma salta da una torre all’ altra … me sembro io su Clash Royale…
ma dico.io ma a quei prezzi che diavolo si aspetta a prendere Dodo. seconda scelta per seconda scelta almeno sappiamo a cosa si va incontro
30 per read sono veramente troppi è un giocatore che ancora non ha dimostrato nulla ,invece molina spendi meno ma avrai un contratto più pesante sulla groppone ma se vogliamo vincere il secondo indubbiamente a più esperienza e de abituato ha i grandi palcoscenici
ottimo !!!!!
❤️🧡💛
per me e scarso
preferisco molina
ex campione del mondo, vice campione del mondo. É Argentino mica spagnolo
Ma grazie a Messi non mollina
Ormai e’ chiaro che la Roma le prime scelte non e’ in grado di prenderle. Ora e’ da capire se e’ una questiona soltanto economica o di modus operandi. Non penso che sia sempre colpa dei vari direttori sportivi. Questa struttura americana evidentemente ha dei limiti nei tempi calcistici ancora non li ha ben compresi.
E’ inutile che mettete i pollici versi è esattamente così.
penso pure che ci sia il ” disturbo” di qualcuno a cui la Roma dà fastidio.
Con tutti i limiti, è anche un mercato impazzito. Read a 33 milioni è una cosa fuori dal mondo.
Ancora non hai capito, vatti a rivedere l ultime dichiarazioni di Gasperini, non è come scrivono il costo ma l’ ingaggio del giocatore. La Roma si è fissata un tetto, o accetti quello o niente. La stessa cosa su Pellegrini, gli hanno ridotto l ingaggio o accetta o è libero, Celix è andato , Mancini Dybala sono rimasti con una riduzione
Nessuna squadra di serie A può tanto sul mercato e comunque ti dico un po’ di prime scelte prese: Wesley, Koné, Soulé, Dovbik, Malena, Castro…chi meglio chi peggio, comunque obiettivi sul podio per i DS di turno. Aver fallito Sancho, Greenwood (fenomeno da baraccone), Summerville e Riso forse è stato persino meglio.
Gasperini è stata una prima scelta
Eh già, è meglio Soule ‘ di Greenwood.
Ma mo va là…
grande D’Amico…… concordo se fanno i difficili si và su altre soluzioni……ci sono molti calciatori bravi basta saperli trovare
Spero e mi auguro che sia un modo per sbloccare la trattativa pe l’olandese.
Sarebbero da prendere entrambi visto che gli unici due disponibili (con Wesley che ha bisogno di tempo per recuperare bene) sono lui e rensch.
ma infatti, nessuno di noi (giornalisti compresi) sa chi arriverà, ma saranno due gli esterni bassi
Wesley, Rensch, Molina e Read sono tutti destri… ok che Wesley gioca bene anche a sinistra, ma dei due che devi prendere almeno uno deve essere mancino a mio avviso.
molto meglio di read a oggi. molina ha un tiro assurdo(basta vedere i suoi ultimi gol) e bravo in difesa e un più ha già avuto esperienza in serie a perciò non ha bisogno di adattarsi al campionato e inoltre se questo è il prezzo lo stai pagando veramente poco. wesley-molina è davvero una bella coppia di esterni per fare la serie a e la champions secondo me
Che tristezza
A sto punto meglio molina si ha 28 anni ma è campione del mondo 28 anni,esperto in campo internazionale…se poi la cifra proposta è questa ,molto meglio… anzi risparmi soldi x esterno
A sinistra di attacco … spero che arrivi molina
l ho visto ai mondiali stando nel giro del mercato della Roma…
è stato imbarazzante
Per quello è stato titolare in 7 partite nella squadra finalista e in 6 di quella campione del mondo nel 2022, perchè è imbarazzante.
Per quello ha vinto da titolarissimo l’ultima Coppa America,
perchè è imbarazzante.
Per quello ha 181 presenze in 4 anni con l’Atletico, 45 all’anno in media,
perchè è imbarazzante.
Invece Read che fino a 2 mesi non sapevamo manco chi fosse e ha guardato i mondali dal divano è un campione.
Sì, davvero imbarazzante…
il comò con un mese ha comprato due campioni….i fenomeni della Roma tre mesi su un giocatore e poi lo perdono…..che tristezza
pero’ i fenomeni della Roma sono arrivati davanti al Como
il “comò” in un mese ha comprato tutta la camera da letto matrimoniale…
Altra offerta rifiutata. Ma volete fare una c…. di offerta seria che chiude in fretta una trattativa almeno una volta? Siamo al 4 agosto e non abbiamo neanche 11 titolari pensa se non stavamo nemmeno in Champions.
molina non è male per niente, ha una bella esperienza internazionale, non costa uno sproposito e conosce già la serie a.
il problema rimane sempre uno, se Gasperini vuole read è giusto prendergli read.
Credo che il mercato, a livello global, stia vivendo una bolla speculativa.Tutti sperando di vendere tutti a 50 mln. Mi sembra però che siano in poxhissimi a compare a queste cifre, a poterselo permettere. Arriverà un momento in cui per vendere tutti dovranno calare I prezzi, altrimenti non venderanmo. Credo che anche I nostri stiano aspettando quel momento. Bisogna aver fiducia e…..molta pazienza!
Molina?????
Ma a questo punto, visto che bisogna per forza prendere un terzino destro perché i terzini sinistri che giocano a sinistra ormai non vanno più di moda, molto meglio un giovane come Belghali o un elemento esperto come Dodó che ha statistiche buonissime in serie A. Pescando in serie A infatti potremo strappare condizioni vantaggiose, pagamenti rateali e inserimento di contropartite
Non c’è più er Fabrizio Romano de na vorta, signora mia!
Il festival del non-sense: ogni mossa è sotto i riflettori in tempo reale, vanificandone il possibile effetto. Che senso ha per “ammorbidire” la trattativa col Feyeenord dare pubblicamente il coltello dalla parte del manico, per un gioco esattamente identico, all’Atletico (che già di suo non scherza)?
L’alternativa, nel caso Molina, va prima definita nei dettagli…solo poi si dà l’ultimatum agli avidi olandesi.
Prezzo ragionevole per un giocatore bravo.
30 milioni per il terzino del Feyenoord sono uno sproposito.
La vigna degli imbecilli ha chiuso!
chi non va in champions compra (Juve e Milan) e noi stiamo ancora col cerino in mano.
Molina conosce il nostro campionato, Read…diciamo che i terzini olandesi comprati negli ultimi anni qui a Roma non hanno fatto proprio benissimo. E non è stato neanche convocato ai mondiali.
Continuo a dire che tutta questa indulgenza per Massara non c’è stata.
Il tempo passa e non si vede l’ala: ne dovevamo prendere una, mentre l’altra l’abbiamo fatta andare a parametro 0
il fajenoord nn te lo dà ,troppe batoste
non si riesce a chiudere mai sempre difficoltà vogliono 30 e ci si presente con 28 e non prendiamo mai nessuno
Non ci si crede che non si chiude un affare perchè uno chiede 30 e tu offri 29.
Il Feyenoord ci odia e Read non ce lo darà mai!!!
Molina lo eviterei, ha 28 anni, prendiamo giocatori giovani e affamati. Comunque io ve lo dico oggi, Cacciamani se non lo prendi a 15 quest’anno, il prossimo ne vale 40.
Mi sembra anche meglio
Ditemi che non è vero…
Dai é uno scherzo 😲
Molina e Nusa e stò.
Infatti il problema non è il famoso milione ma il fatto che la Roma ha offerto 25M più altri di bonus per avere un minimo di margine di sicurezza mentre il Feyenoord ne vuole sicuramente 30M secchi e subito. Quindi se rimangono su questa linea stanno bene li.
Read è stato fermo un casino di tempo per infortunio, non è che il rischio se lo può accollare tutto la Roma. Altrimenti se lo tenessero se sono così convinti che stia al 100% adesso e in futuro, dopo il problema muscolare.
Probabilomente i numeri lasciano il tempo che trovano, non credo che per 1 milione salti la trattativa o meglio io ti offro 25 e penso che sia ben pagato se non mi rispondi viro su altri giocatori, non arrivo a 29 e poi salta tutto per 1 milione. Sembra la barzelletta dei detenuti, saltano 99 cancelli ed al centesimo dicono sono stanco torniamo indietro
Cioè un Nazionale Argentino,
con 120 partite in Liga nell’Atleitco,
più 2 anni ottimi in serie A in gioventù,
costerebbe la metà di un ragazzino con 40 partite in Ereedivisie, zero presente in nazionale,
una in U21, che a quanto pare è conteso dal Notthingham Forest???
Ma ndo se firma???
Mah … molto meglio Read
Molina non mi piace.
Discreto piede e discreta gamba, ma se a 28 anni non hai ancora imparato a difendere non imparerai mai.
Inoltre i 15 di cartellino sarebbero a fondo perso perché tra 4 anni sarà pronto x il ritorno in Argentina.
I 30 per Read rischiano invece di essere un investimento alla Wesley che già ora vale il doppio di quanto speso un anno fa.
A questo punto non c’è il dinero vero x l’esterno basso e ne alto… La verità che questo mercato sta aiutando a mascherare le lacune di questa società con prezzi folli per giocatori sopravvalutati… Ogni hanno la sessione di mercato assume i contorni teatrali e questo con questa proprietà è la costante, più di quella vecchia che a comunicazione e altro faceva veramente schifo.
Molina.
E vabbè.
Solo io l’ho visto tentare di impiccare la semifinale all’Argentina e poi cannare in toto pure la finale?
A questo punto, meglio promuovere in rosa un primavera.
al Feyenoord glie’ rode ancora le batoste subite in Europa, la Roma si e il feye-noo
Sarà più esperto e affidabile Molina, servono giocatori futuribili giocatori che aumentino il potenziale/patrimonio della società , puoi prendere faccio un esempio Brand o Sabitzer svincolati, ti costerebbero solo d’ingaggio ( uno sproposito) ma così non aumenta il patrimonio della società, quei soldi li perderesti e basta non sono rivendibili, su questo lato abbiamo già dato bisogna prendere giocatori giovani male che vada possono essere rivenduti fare com l’Atalanta difficilmente perde soldi
Se tu chiedi un giocatore a una società che non ha bisogno di vendere non puoi pretendere di fissare il prezzo o di avere sconti, il prezzo lo fissa chi vende e per te è prendere e lasciare. E se il prezzo chiesto ti pare eccessivo è inutile imbastire ogni volta una telenovela dall’esito scontato. Feyenord, Lipsia, Atletico Madrid sono società ricche che non hanno necessità di vendere per forza. E per Molina occorrono a occhio e croce una ventina di milioni. 13 + 3 è perdita di tempo.
Spero che Read allora fosse soltanto un diversivo, e non che la Roma ci abbia rinunciato solo per 1 milione
non vedo l’ora che incomincia sto campionato e basta co sti giocatori che vengono e non vengono tenemosi quelli che avevano c’è state ha fa la cronostoria di ogni giocatore che dovrebbe venire alla Roma e poi non se ne fa più niente ! sempre sempre sempre forza Roma!
Ma puntare giocatori più funzionali no ? Abbiamo 29 mil per read ? E non possiamo spendere serali per Udogie ? Per Bernasconi ? Per bartesaghi? Questi costano di più ? Stavamo buttando 50 ml per summerville, ma spenderli per moreira che ti copre due ruoli no ?
Con circa 30 mln prendi sia Molina che Cacciamani,uno di esperienza e un giovane di belle speranze.Come operazione mi pare più equilibrata sia per le casse societarie sia per l’aspetto tecnico.
Read (a 30 mln)sarà sicuramente un prospetto interessante ma non dà, ad oggi,alcuna garanzia sotto l’aspetto tecnico tattico nel campionato italiano.
Secondo me sti olandesi hanno sparato alto non balla un milione qui troppo balla. Non lo vogliono vendere quindi sparano cifre molto alte. Per me non arriverà la Roma è andata già su altri giocatori vedi appunto Molina. Lo sforzo forte lo farà sull’ esterno alto a sinistra…. speriamo!!!
Ma è chiaro che la Roma in quei ruoli deve prendere più giocatori , sono andati via Angelino , Celik e El Sharawy che a volte veniva adattato , quindi sulle fasce siamo scoperti parecchio se accettano li prendiamo entrambi.
Fra un paio di anni non vale più niente forse una manciata di noccioline ed è pure scarso
Se è vero che c è una carta scritta allora è tramontata la candidatura di Read..vabbè che in questi giorni la fantasia dei giornalisti si scatena..😀
se hanno fatto un’offerta scritta per molina o li vogliono entrambi oppure l’offerta per read è stata rifiutata e non intendono spingersi oltre…
i giornalisti non sanno le cose in tempo reale ma almeno con 24 ore di ritardo…
l’argentina ha perso il mondiale per un suo errore, era da prendere anni fa ormai è un celik argentino , nulla di piu
meglio un giovane che corre non stop
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.