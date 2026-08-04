CALCIOMERCATO | Roma, offerta da 12 milioni per Cacciamani: il Torino ne chiede almeno 20

La Roma continua a valutare con grande attenzione il profilo di Alessio Cacciamani, esterno classe 2007 di proprietà del Torino e reduce dall’esperienza in prestito alla Juve Stabia. Il giovane calciatore è finito sul taccuino della dirigenza giallorossa, che lo considera un investimento interessante per completare le corsie a disposizione di Gian Piero Gasperini.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Roma avrebbe già presentato al Torino un’offerta da 12 milioni di euro. La proposta, però, non sarebbe sufficiente: il club granata valuta infatti Cacciamani tra i 20 e i 25 milioni e non sembra intenzionato a concedere sconti.

Il Torino vorrebbe trattenere il calciatore e prenderebbe in considerazione la sua cessione soltanto davanti a una proposta ritenuta congrua. La distanza economica resta dunque importante, ma l’offerta avanzata conferma l’interesse concreto della Roma, chiamata ora a decidere se rilanciare o rivolgere le proprie attenzioni verso altri profili.

FONTE: Gianluca Di Marzio