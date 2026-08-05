CALCIOMERCATO | Read-Roma, i retroscena: il gioco al rialzo del Feyenoord e la virata su Molina

La trattativa tra la Roma e il Feyenoord per Givairo Read sembra essersi completamente raffreddata. I quotidiani oggi in edicola ricostruiscono i retroscena di un affare che sembrava ormai vicino alla conclusione, ma che si è improvvisamente arenato davanti alla rigidità e al gioco al rialzo del club olandese. La Roma era arrivata a offrire circa 28-29 milioni di euro complessivi, bonus compresi, avvicinandosi sensibilmente alla richiesta iniziale di 30 milioni, senza però riuscire a ottenere il via libera definitivo.

Le versioni sull’accaduto differiscono leggermente. Secondo alcuni quotidiani, il Feyenoord non avrebbe mai fornito una risposta chiara all’ultima proposta giallorossa: un lungo tentennamento che avrebbe innervosito Tony D’Amico, spingendolo ad abbandonare il tavolo e a cambiare obiettivo. Secondo altre ricostruzioni, invece, il club di Rotterdam avrebbe addirittura aumentato le proprie pretese, facendo capire che i 30 milioni chiesti inizialmente non sarebbero più stati sufficienti. Il rilancio del Feyenoord, proprio quando la Roma aveva ormai quasi raggiunto la valutazione richiesta, avrebbe provocato la rottura dei colloqui.

La dirigenza giallorossa ha così deciso di virare con decisione su Nahuel Molina dell’Atletico Madrid, individuato come il nuovo obiettivo per la fascia destra. Al momento, dunque, la pista Read appare sostanzialmente tramontata e la Roma sembra aver messo una pietra sopra all’operazione. Non si può escludere completamente che la scelta dei giallorossi di ritirarsi possa indurre il Feyenoord a tornare sui propri passi e ricontattare D’Amico, ma questa viene considerata oggi l’ipotesi meno probabile. La sensazione è che la Roma abbia ormai voltato pagina, stanca di inseguire un accordo diventato ogni giorno più costoso e complicato.

FONTI: Gasport, Cor Sport, Il Tempo, Il Messaggero, Leggo, Il Romanista