CALCIOMERCATO | Roma, assalto a Molina. La strategia di D’Amico: ora c’è il tesoretto per Nusa

La Roma sembra ormai decisa a virare su Nahuel Molina dopo le difficoltà incontrate nella trattativa con il Feyenoord per Givairo Read. Il cambio di obiettivo è maturato improvvisamente nella giornata di ieri, quando il club giallorosso ha presentato all’Atletico Madrid una prima offerta da circa 16-17 milioni di euro complessivi, bonus compresi. La proposta non è stata ritenuta sufficiente dagli spagnoli, che chiedono 20 milioni per cedere il terzino argentino, ma la distanza tra le parti non è considerata ampia e nuovi contatti sono previsti già nella giornata di oggi. La Roma è pronta a rilanciare e punta a chiudere l’operazione in tempi brevi.

Dietro la scelta di puntare su Molina ci sarebbe però anche una precisa strategia economica. Per arrivare a Read, la Roma avrebbe dovuto investire circa 27-28 milioni di euro, mentre l’acquisto dell’argentino potrebbe essere completato con una cifra inferiore di una decina di milioni. Il risparmio sul laterale destro potrebbe così essere dirottato sull’esterno offensivo sinistro, il ruolo che Gian Piero Gasperini considera prioritario fin dal suo arrivo a Trigoria. Il nome in cima alla lista resta quello di Antonio Nusa, per il quale il Lipsia continua a mantenere una valutazione molto elevata e non sembra disposto a concedere sconti. In questo senso, dunque, le operazioni Molina e Nusa appaiono legate a doppio filo: spendere meno per la fascia destra consentirebbe alla Roma di conservare maggiori risorse per tentare l’assalto al norvegese.

Anche sul fronte del calciatore non sembrano esserci ostacoli insormontabili. Dopo le voci circolate ieri su una possibile distanza economica, i quotidiani oggi in edicola riferiscono che l’accordo con Molina sarebbe facilmente raggiungibile. L’argentino vede di buon occhio un ritorno in Italia dopo l’esperienza all’Udinese e attualmente percepisce circa 2,5 milioni di euro a stagione all’Atletico Madrid. La Roma potrebbe garantirgli un ingaggio leggermente superiore, trovando così l’intesa senza particolari difficoltà. L’obiettivo è chiudere rapidamente per Molina e utilizzare il margine economico risparmiato per provare finalmente a sbloccare la corsa a Nusa, il grande desiderio di Gasperini per completare l’attacco.

FONTI: Gasport, Corsport, Il Romanista, Il Messaggero, Il Tempo