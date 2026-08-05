CALCIOMERCATO | Roma, cresce Fofana: è l’alternativa a Nusa con la formula anti-rischio

La corsa della Roma all’esterno sinistro d’attacco sembra restringersi intorno a due nomi: Antonio Nusa e Malick Fofana. Due profili che, secondo quanto emerge oggi dai quotidiani, sarebbero da considerare alternativi. La prima scelta di Gian Piero Gasperini resta Nusa, il giocatore individuato per permettere all’attacco giallorosso di compiere un vero salto di qualità. Tony D’Amico sta preparando l’assalto al norvegese lavorando sottotraccia, ma nelle prossime ore potrebbero arrivare novità importanti. Il calciatore avrebbe già aperto al trasferimento nella Capitale e percepisce uno stipendio alla portata della Roma: l’ostacolo principale resta dunque il Lipsia, che per lasciarlo partire pretende un’offerta superiore ai 50 milioni di euro e non sembra intenzionato a concedere sconti.

La virata su Nahuel Molina per la fascia destra potrebbe però aiutare la Roma a trovare le risorse necessarie. L’acquisto dell’argentino consentirebbe infatti di risparmiare circa dieci milioni rispetto all’investimento preventivato per Givairo Read, denaro che potrebbe essere dirottato proprio sull’operazione Nusa. La Roma vuole prima capire se esistano realmente le condizioni per arrivare al norvegese e soltanto in caso di fumata nera sarebbe pronta a concentrarsi su Fofana, nome anticipato nei giorni scorsi da Giallorossi.net e ora entrato con forza anche sulle pagine dei quotidiani.

Per Malick Fofana la Roma sta studiando una formula particolare: prestito con obbligo di riscatto subordinato al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Una struttura pensata per tutelare il club dai dubbi legati alle condizioni della caviglia dell’attaccante del Lione, reduce da un problema fisico importante. Il belga è tornato in campo ieri sera disputando uno spezzone nell’ultima gara europea dei francesi, un segnale incoraggiante ma non ancora sufficiente per cancellare ogni interrogativo. Prima di impegnare cifre importanti (il Lione chiede 40 milioni), la Roma vorrebbe sottoporlo a controlli approfonditi e costruire un accordo che faccia scattare l’acquisto definitivo soltanto davanti a garanzie concrete sulla sua tenuta fisica. Nusa resta dunque il piano A, ma qualora l’assalto al Lipsia non andasse a buon fine Fofana potrebbe diventare rapidamente il nome più caldo del mercato giallorosso.

FONTI: Il Tempo, Gasport, Leggo, Corsport, Il Romanista