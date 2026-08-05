CALCIOMERCATO LIVE | Molina-Roma: accordo con l’Atletico Madrid, affare vicino alla chiusura

In questo articolo seguiremo in diretta tutti gli sviluppi della trattativa tra la Roma e l’Atletico Madrid per Nahuel Molina. Il club giallorosso, dopo le difficoltà avute per Givairo Read, ha accelerato nelle ultime ore per il terzino argentino e punta a definire rapidamente l’operazione.

Ore 09:30 | Accordo Roma-Atletico per Molina: affare a un passo

Secondo quanto rivelato in questi minuti da Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, la Roma avrebbe trovato l’accordo con l’Atletico Madrid per il trasferimento in giallorosso di Nahuel Molina. L’intesa sarebbe stata raggiunta sulla base di 13 milioni di euro di parte fissa più 4 milioni di bonus.

Si tratta di un rilancio non particolarmente ampio rispetto alla proposta presentata ieri, pari a 13 milioni più 3 di bonus, ma sufficiente per ottenere l’apertura del club spagnolo. La nuova offerta sarebbe stata accettata dall’Atletico Madrid e le parti sarebbero ora al lavoro per definire gli ultimi dettagli dell’operazione. La fumata bianca sembra dunque molto vicina, in attesa di ulteriori conferme sulla chiusura definitiva dell’affare. (Filippo Biafora)

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